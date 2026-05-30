Orioles anotan 5 carreras en la 9na y se imponen 6-5 sobre Azulejos

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Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de empujar la carrera de la victoria sobre los Azulejos de Toronto, el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams) AP

Los Orioles conectaron cuatro hits en la novena entrada después de haber conseguido apenas tres y de haber bateado para cuatro dobles matanzas, una cifra máxima de la temporada, en los primeros ocho innings.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. logró su primer juego de cuatro hits desde el 5 de septiembre por Toronto, cuya racha de victorias se detuvo en cuatro. Los Azulejos (29-30) intentaban colocarse por encima de .500 por primera vez desde el 3 de abril, cuando estaban 4-3.

El dominicano Samuel Basallo, bateador designado de los Orioles, regresó al dugout haciendo una mueca y sujetándose el hombro izquierdo tras poncharse ante Jeff Hoffman para abrir la novena entrada.

Coby Mayo fue golpeado luego por un lanzamiento. Anotó con un triple del dominicano Leody Taveras, y Jackson Holliday siguió con un sencillo al jardín derecho para acercar a los Orioles 5-3.

Hoffman (4-4) permitió después un doble a Colton Cowser. Taylor Ward negoció una base por bolas de cuatro lanzamientos.

Gunnar Henderson continuó con otro boleto para impulsar una carrera y poner fin a la labor de Hoffman.

Adley Rutschman recibió luego base por bolas ante Connor Seabold para empatar el juego, y Alonso conectó un sencillo por el centro ante un cuadro interior adelantado para ganarlo. El venezolano Albert Suárez (2-0) permitió una carrera sucia en la novena por Baltimore. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP