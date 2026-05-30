americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Orioles anotan 5 carreras en la 9na y se imponen 6-5 sobre Azulejos

BALTIMORE (AP) — Pete Alonso conectó un sencillo que impulsó la carrera decisiva con las bases llenas en una novena entrada de cinco anotaciones, y los Orioles de Baltimore superaron el sábado 6-5 a los Azulejos de Toronto.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de empujar la carrera de la victoria sobre los Azulejos de Toronto, el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de empujar la carrera de la victoria sobre los Azulejos de Toronto, el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams) AP

Los Orioles conectaron cuatro hits en la novena entrada después de haber conseguido apenas tres y de haber bateado para cuatro dobles matanzas, una cifra máxima de la temporada, en los primeros ocho innings.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. logró su primer juego de cuatro hits desde el 5 de septiembre por Toronto, cuya racha de victorias se detuvo en cuatro. Los Azulejos (29-30) intentaban colocarse por encima de .500 por primera vez desde el 3 de abril, cuando estaban 4-3.

El dominicano Samuel Basallo, bateador designado de los Orioles, regresó al dugout haciendo una mueca y sujetándose el hombro izquierdo tras poncharse ante Jeff Hoffman para abrir la novena entrada.

Coby Mayo fue golpeado luego por un lanzamiento. Anotó con un triple del dominicano Leody Taveras, y Jackson Holliday siguió con un sencillo al jardín derecho para acercar a los Orioles 5-3.

Hoffman (4-4) permitió después un doble a Colton Cowser. Taylor Ward negoció una base por bolas de cuatro lanzamientos.

Gunnar Henderson continuó con otro boleto para impulsar una carrera y poner fin a la labor de Hoffman.

Adley Rutschman recibió luego base por bolas ante Connor Seabold para empatar el juego, y Alonso conectó un sencillo por el centro ante un cuadro interior adelantado para ganarlo.

El venezolano Albert Suárez (2-0) permitió una carrera sucia en la novena por Baltimore.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, derecha, sale de un tribunal federal tras declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino, el viernes 29 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/William Liang)

Exalcaldesa demócrata del sur de California se declara culpable de actuar como agente ilegal de China

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter