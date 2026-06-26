Orgullo nacional y malla transpirables. Así son los uniformes del Mundial

Phil McCartney, encargado de innovación, diseño y productos de Nike, sostiene la camiseta de visitante de la selección de Brasil que la compañía diseñó para el Mundial durante una entrevista en la sede Nike, en Beaverton, Oregon, el 12 de junio de 2026. (AP Foto/Claire Rush) AP

Fueron los aspectos prioritarios para Nike a la hora de diseñar sus equipaciones para el Mundial de este año, incluidas las de potencias como Francia y Brasil, así como las de Estados Unidos y Canadá en su papel de países anfitriones.

En un torneo que ha registrado retrasos por tormentas y temperaturas que rondan los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) en algunos lugares, el primer paso fue garantizar el rendimiento y la comodidad de los jugadores.

Phil McCartney, director de innovación, diseño y producto de Nike, explicó que la empresa trabajó con atletas, entrenadores y federaciones de fútbol para entender cómo los uniformes afectan el juego.

“También hablamos con los aficionados: ¿qué significa vestir una camiseta de Uruguay?, ¿qué significa representar a Francia?, ¿qué significa jugar para Canadá?”, dijo McCartney a The Associated Press. “Tomamos eso y lo combinamos con toda la ciencia y la innovación para asegurarnos de que tengamos diseños hermosos”.

Adidas, que diseñó camisetas para el campeón defensor Argentina, el país anfitrión México y Colombia, también presentó equipamiento de enfriamiento para el torneo . Puma diseñó las equipaciones de Portugal, así como las de Marruecos y Senegal, los dos finalistas de la más reciente Copa Africana de Naciones.

Aunque las tres compañías están detrás de la mayoría de las equipaciones de este año, algunos equipos lucen uniformes diseñados por otros fabricantes de ropa.

La instalación de pruebas cuenta con cámaras térmicas y maniquíes robot

McCartney habló una mañana reciente desde el laboratorio de investigación deportiva en la sede de Nike, a las afueras de Portland, Oregon, donde la experimentación ayudó a dar vida a las equipaciones.

La instalación interior incluye una pista de 200 metros, un pequeño campo de fútbol y una cancha de baloncesto, con cientos de cámaras de captura de movimiento distribuidas por todo el lugar. Las cámaras térmicas replican los efectos del calor y la humedad en la ropa que visten personas o maniquíes robot.

“Usamos la captura de movimiento para ver cómo se mueven con la equipación, cómo responden las equipaciones”, señaló McCartney. “También utilizamos las cámaras térmicas que tenemos para probar la transpirabilidad de la equipación, para probar la absorción y la gestión de la humedad”.

Para las equipaciones del Mundial, Nike desarrolló un nuevo tejido que, según afirma, es más transpirable y está hecho con materiales totalmente reciclados. La forma en que se tejen las camisetas, con costuras de malla en ciertas zonas que permiten un mayor flujo de aire, ayuda a “lograr esa regulación térmica que todos los jugadores han estado pidiendo”, indicó McCartney.

A pesar de todas las pruebas, el lanzamiento de la equipación siguió siendo un poco accidentado.

Durante partidos a principios de este año, se pudieron ver abultamientos en las costuras de los hombros en camisetas de equipos como Francia y Uruguay, informó The Guardian.

Consultada por AP, Nike afirmó que pudo identificar el problema antes del inicio del Mundial y trabajó con las federaciones “para garantizar que las equipaciones se presenten como se pretendía”.

Los diseños incorporan símbolos de orgullo nacional

Aunque los atributos físicos de una equipación son importantes para los atletas, su apariencia es igual de significativa para los aficionados que visten las camisetas y quieren sentirse conectados con su equipo.

“Nos inspiramos en muchos lugares distintos: del pasado, del arte, de la música, de la cultura; cualquier cosa que nos conecte con el país realmente queremos aprovecharla”, manifestó McCartney.

La equipación de visitante de Francia, por ejemplo, es de un verde claro similar al de la Estatua de la Libertad, que Francia regaló a Estados Unidos a finales del siglo XIX. La etiqueta interior incluye la palabra “Liberté” dentro de una silueta de la corona del monumento.

En la parte frontal de la camiseta hay un gallo —un emblema de la selección nacional y del propio país— y dos estrellas que representan las dos victorias previas de Francia en el Mundial.

La equipación de local de Francia incluye un cuello, al igual que la de Uruguay. La decisión de usar cuellos proviene de las federaciones, indicó Nike, con Francia apoyándose en su historia como capital de la moda y Uruguay buscando evocar un estilo de fútbol más clásico. En décadas anteriores, muchos uniformes incluían cuellos.

También se consideraron símbolos nacionales clave al diseñar las equipaciones de Estados Unidos y Canadá. La equipación de local de Estados Unidos presenta franjas horizontales rojas y blancas que recuerdan a una bandera estadounidense ondeando, mientras que la de Canadá muestra una destacada hoja de arce.

“Especialmente en un evento como el Mundial, realmente apelamos al orgullo nacional”, expresó McCartney.

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FUENTE: AP