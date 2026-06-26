Organizadores del “Partido del Orgullo” destacan inclusión de Seattle ante rechazo de Irán y Egipto

ARCHIVO - Sasha Peretti baile durante el desfile del orgullo gay en Seattle, el 25 de junio de 2023. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Fue pura coincidencia que el “Partido del Orgullo” de la ciudad terminara siendo un duelo de alto voltaje entre Irán y Egipto, con la clasificación del Grupo G en juego, y la decisión ha generado numerosas críticas desde ambos países. Pero las autoridades de Seattle y su comunidad futbolística afirman que este emparejamiento singular es una oportunidad para mostrar la inclusión de la ciudad, así como el terreno común que puede encontrarse en el Mundial.

Jess Fishlock, capitana del club Seattle Reign de la National Women’s Soccer League, manifestó que de esto se trata el Mundial.

“No creo que haya un deporte que tenga un evento global que genere unidad y diversidad y reúna a tantas culturas como el Mundial”, le comentó a The Associated Press el jueves. “Creo que podemos verlo de primera mano en el Partido del Orgullo”.

Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Irán, donde hombres gais han sido ejecutados por cargos de sodomía, mientras que Egipto ha procesado a personas gais y lesbianas y ha reprimido expresiones públicas del orgullo gay, incluidas las banderas arcoíris.

Los países se quejaron ante la FIFA en diciembre por el “Partido del Orgullo” y han pedido que se cancelen las celebraciones. En un comunicado el viernes, la federación de Irán indicó que había dejado clara su postura ante la FIFA en múltiples cartas y reuniones, y que recibió garantías de “que no se llevarán a cabo ceremonias ni actividades promocionales relacionadas con este asunto dentro del estadio ni como parte del programa oficial del partido”.

“Irán y Egipto son dos países musulmanes con profundas afinidades culturales y religiosas, y las opiniones expresadas por ambas federaciones reflejan los valores y creencias compartidos por los pueblos de las dos naciones”, señaló la federación de Irán señaló en el comunicado del viernes.

La FIFA considera la bandera arcoíris como una declaración de derechos humanos y permitirá que los aficionados la ondeen dentro del estadio, según Hana Tadesse, portavoz del comité organizador del Mundial en Seattle.

Al ser consultado el jueves sobre la celebración del orgullo, el entrenador de Egipto Hossam Hassan dijo que el equipo estaba concentrado en el fútbol.

“Nos preocupa el fútbol en el campo”, dijo en árabe. “Respetamos el juego limpio y las reglas que todos deben cumplir”.

El seleccionador iraní Amir Ghalenoei hizo comentarios similares durante una conferencia de prensa el jueves cuando le preguntaron qué ocurrirá en el estadio.

“Sólo vamos a hablar de fútbol, de qué juego tan hermoso es y de lo disfrutable que va a ser”, respondió Ghalenoei en farsi a la pregunta de un reportero.

El partido del viernes coincide con la celebración anual de Seattle de la comunidad LGBTQ+ y se han previsto reuniones para ver el encuentro en algunos vecindarios. Durante el fin de semana, la ciudad realizará su popular desfile del Orgullo.

Ilona Lohrey, presidenta y directora ejecutiva de la Greater Seattle Business Association, una cámara de comercio LGBTQ+, describió a Seattle como una de las ciudades más inclusivas del país.

“Creo que nos da la oportunidad de mostrar quiénes somos como ciudad, quiénes somos como gente y cómo la diversidad nos hace más fuertes”, expresó Lohrey en una entrevista.

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FUENTE: AP