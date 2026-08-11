Organizadores defienden precios de entradas del Europeo tras poca afluencia en Birmingham

Algunos asientos vacíos en las gradas justo antes de la sesión vespertina en el segundo día de los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

Uno de los entrenadores de la campeona olímpica Keely Hodgkinson estuvo entre quienes cuestionaron los precios y plantearon preocupaciones sobre el estacionamiento y el costo de la comida —con salchichas bratwurst a 15 libras (20 dólares).

Los asientos de categoría A para la sesión del lunes por la noche —que incluyó la victoria de Jakob Ingebrigtsen en los 5.000 metros y el oro de Hunt— costaban 150 libras (202 dólares). La entrada más barata para adultos era de 26 libras (35 dólares).

La asistencia oficial del lunes por la noche fue de 13.623, aunque periodistas presentes señalaron que la cifra real parecía menor, en un estadio con capacidad para 23.000.

Jenny Meadows, entrenadora de Hodgkinson, escribió en redes sociales: “Escuchando a los aficionados sobre los altos precios de las entradas, los problemas de estacionamiento e incluso gente que no sabía que se estaba celebrando”.

La comentarista Sonja McLaughlan añadió: “En realidad estoy un poco sorprendida por el tipo de precios que se están cobrando. Es una pena para los atletas, que merecen algo mejor. Este deporte tiene esta valiosa ventana sin fútbol, con exposición en televisión abierta, y se ve apagado con una multitud tan escasa”.

Las sesiones matutinas —durante las cuales los atletas compiten en rondas de clasificación— ofrecen precios más bajos. Los precios de las entradas para las sesiones nocturnas del martes y el miércoles alcanzan un máximo de 110 libras (148 dólares), antes de volver a los precios más altos de jueves a domingo.

Los organizadores dijeron el martes que más del 50% de las entradas tenían un precio de 30 libras (40 dólares) o menos.

En un comunicado, señalaron: “Birmingham 2026 está encantado con la venta de entradas para los campeonatos, que ha superado con creces nuestros objetivos. Las sesiones nocturnas del viernes, sábado y domingo se están acercando a agotarse, y varias otras sesiones están cerca de su capacidad”.

La muy esperada final femenina de 800 metros es el viernes por la noche y se espera que incluya a Hodgkinson, Audrey Werro y Femke Broeders-Bol.

El saltador sueco con pértiga Armand “Mondo” Duplantis será uno de los grandes atractivos de la sesión final del domingo por la noche. Los organizadores informaron que, para la mañana del viernes, hay entradas infantiles disponibles a precios reducidos para ver a Duplantis en la clasificación.

Los organizadores indicaron: “Todavía hay oportunidades de formar parte de los campeonatos a un precio increíblemente bueno, incluida la entrada infantil de 6,31 libras para la mañana del viernes de ‘Mondo’ —nombrada en honor a su récord mundial—, mientras que una familia de cuatro puede asistir por tan solo 30 libras”.

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FUENTE: AP