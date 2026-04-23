OPS llama a vacunarse contra el sarampión a los que acudan al Mundial. Los casos siguen altos

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“Si ya sabe que va a venir a la Copa del Mundo, (póngase) la vacuna lo más pronto posible porque va a estar más protegido cuando llegue”, dijo Jarbas Barbosa en una videoconferencia de prensa desde Washington. “Con una vigilancia fuerte y esa recomendación que hacemos de vacunación podremos tener una Copa del Mundo donde los países se fortalezcan”, agregó.

Al 14 de abril los tres países sede del Mundial estaban entre los cuatro con más casos en la región: México registró 8.315, Estados Unidos 1.664 y Canadá 733.

Aunque la tendencia en las dos semanas previas era a la baja y se reforzaron las campañas de vacunación, la OPS pidió a los gobiernos no confiarse porque hasta que no haya 12 semanas consecutivas de descenso no se puede considerar en retroceso un brote de la enfermedad.

Por eso recalcó la importancia de reforzar la vigilancia y la inmunización ante un evento tan masivo como la Copa del Mundo.

En todas las Américas se notificaron en 2025 un total de 14.767 casos confirmados en 13 países, casi 32 veces más que en 2024, una tendencia que continúa este año, indicó la OPS. Hasta el 5 de abril se habían reportado más de 15.300 casos, superando el total del año pasado.

El segundo país con más casos registrados este año después de México ha sido Guatemala, con 3.687.

La OPS emitió una alerta epidemiológica por sarampión en febrero, tres meses después de que Canadá perdiera el estatus de país libre de la enfermedad y cuando tanto Estados Unidos como México parecían seguir sus pasos. Los respectivos gobiernos pidieron entonces una prórroga para intentar controlar el brote. La revisión de la OPS prevista para abril se pospuso para fin de año por temas técnicos sobre cómo analiza Estados Unidos los casos. FUENTE: AP