OPINION: LA JUEZA JUZGADA.. por Juan Manuel Cao

Pero, reitero, nuestra malograda Juana de Arco no tuvo la suerte que otros: esos muchos que han sido igual de cómplices que ella, o peores, y sin embargo, nunca les rindieron honores públicos, y por lo tanto, como en la película Men in Black, conviven entre nosotros, van al mismo supermercado, compran con cupones, o tienen Medicaid, y nada les pasará porque no hay pruebas de su infamia y sus mentiras.