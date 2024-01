OPINION: La gran estafa de Fidel Castro al primer ministro canadiense Jean Chretien

En medio de la crisis económica que sufre Cuba en este 2024, debido a la mala administración de 65 años de comunismo y precisamente ahora, cuando el régimen autocrático lanza una ofensiva diplomática, para obtener créditos blandos y el levantamiento del embargo, no debemos olvidar lo sucedido en Canadá , cuando el Primer Ministro Canadiense, Jean Chretien, trato de tender una mano amiga y ayudar al difunto dictador Fidel Castro .

El primer ministro Canadiense Jean Chrétien (1993-2003) trató infructuosamente de cultivar buenas relaciones diplomáticas con La Habana y el dictador Fidel Castro. Como tantos otros ilusos antes que él, Chrétien opinaba que aislar a la isla no llevaría a ninguna parte y pensaba que el “intercambio constructivo” propiciaría reformas políticas y económicas significativas y mostraría al presidente estadounidense Bill Clinton que era más efectivo que el embargo. El primer ministro canadiense incluso dijo a la prensa: los cubanos y el presidente de Cuba estarán felices de entrar en un diálogo.”[1]

[1] Canadian Press, 1998, p. A2, citado en John Kirk, “Deciphering Canada’s Cuba policy since 1959,” International Journal of Cuban Studies, Vol. 2, No. 1/2, Primavera/Verano 2010.