OPINION: El difícil "oficio" de ser padre POR CARLOS VASALLO

Pero claro, quizás ser padre no fue tan deseado, o tan esperado, o no sucedió en el momento que esperabas. O sí, pero quizás se nos vino encima, y nos pilló por sorpresa. O no. Pero cuando sucedió y ocurrió, así fue, así es y así va a ser para el resto de tu vida. Se convierte en una aventura, se convierte en un sube y baja. En un sí es, no es, que es de las pocas cosas que a uno le hacen ni dormir, ni poder descansar tranquilo, pensando qué es lo que va a ser de ellos un día, cuando tú no estés.