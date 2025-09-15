OPINION: El precio de pensar distinto

Compartir en:









El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador en Estados Unidos, y el de Miguel Uribe en Colombia, aunque en escenarios distintos, reflejan una misma tragedia: cuando el odio, el fanatismo y la ideologización reemplazan el diálogo y los argumentos con violencia.

Eliminar al otro por pensar diferente es en esencia un ataque directo a la dignidad humana y a las libertades más fundamentales. En Colombia se silenció a Miguel Uribe, un gran hombre que representaba una voz necesaria en medio de la polarización. En Estados Unidos, Charlie Kirk fue asesinado en un campus universitario por sostener posturas incómodas para algunos. Detrás de ambos casos quedan familias destrozadas y niños huérfanos que cargarán con una ausencia irreparable.

Miguel Uribe representaba valores que hoy resultan imprescindibles en la vida pública: integridad, liderazgo y compromiso con la democracia. Pese a haber crecido marcado por la tragedia del asesinato de su madre, supo transformar ese dolor en una convicción profunda por defender la seguridad, las libertades y el respeto al disenso. Fue un hombre formado académicamente, con una visión técnica de lo público, pero también con una vocación de servicio que lo llevó a ocupar cargos desde muy joven. En cada espacio se destacó por no negociar principios, por sostener con argumentos sus posturas y por defender la pluralidad como base de la democracia.

El hecho de que Kirk fuera asesinado en una universidad es un contrasentido doloroso. La academia, que debería ser el espacio natural para el disenso, el contraste de ideas y la formación de ciudadanos críticos, se ha convertido en algunos casos en un campo de batalla ideológica. Discrepar no puede ser visto como una amenaza; por el contrario, debería ser una oportunidad para aprender y expandir horizontes.

Defender la democracia hoy exige algo más que votar o proclamar discursos: requiere garantizar que en las aulas, en las calles y en las redes sociales el disenso se respete. Que las diferencias se tramiten con palabras, nunca con balas ni insultos. Que la pluralidad sea vista como riqueza y no como amenaza.

Honrar la memoria de quienes fueron asesinados por pensar distinto no significa coincidir con sus ideas, sino defender el derecho que todos tenemos a expresarlas sin miedo. Solo así podremos construir una sociedad en la que el argumento nunca sea sustituido por el odio.