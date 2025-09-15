americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Charlie Kirk

OPINION: El precio de pensar distinto

Cuando el odio sustituye al argumento, lo que se destruye no es solo una vida, sino la esencia misma de la democracia.

americateve | Lina Otalvaro
Por Lina Otalvaro
Screenshot 2025-09-15 at 4.00.35 PM

El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador en Estados Unidos, y el de Miguel Uribe en Colombia, aunque en escenarios distintos, reflejan una misma tragedia: cuando el odio, el fanatismo y la ideologización reemplazan el diálogo y los argumentos con violencia.

Eliminar al otro por pensar diferente es en esencia un ataque directo a la dignidad humana y a las libertades más fundamentales. En Colombia se silenció a Miguel Uribe, un gran hombre que representaba una voz necesaria en medio de la polarización. En Estados Unidos, Charlie Kirk fue asesinado en un campus universitario por sostener posturas incómodas para algunos. Detrás de ambos casos quedan familias destrozadas y niños huérfanos que cargarán con una ausencia irreparable.

Miguel Uribe representaba valores que hoy resultan imprescindibles en la vida pública: integridad, liderazgo y compromiso con la democracia. Pese a haber crecido marcado por la tragedia del asesinato de su madre, supo transformar ese dolor en una convicción profunda por defender la seguridad, las libertades y el respeto al disenso. Fue un hombre formado académicamente, con una visión técnica de lo público, pero también con una vocación de servicio que lo llevó a ocupar cargos desde muy joven. En cada espacio se destacó por no negociar principios, por sostener con argumentos sus posturas y por defender la pluralidad como base de la democracia.

El hecho de que Kirk fuera asesinado en una universidad es un contrasentido doloroso. La academia, que debería ser el espacio natural para el disenso, el contraste de ideas y la formación de ciudadanos críticos, se ha convertido en algunos casos en un campo de batalla ideológica. Discrepar no puede ser visto como una amenaza; por el contrario, debería ser una oportunidad para aprender y expandir horizontes.

Defender la democracia hoy exige algo más que votar o proclamar discursos: requiere garantizar que en las aulas, en las calles y en las redes sociales el disenso se respete. Que las diferencias se tramiten con palabras, nunca con balas ni insultos. Que la pluralidad sea vista como riqueza y no como amenaza.

Honrar la memoria de quienes fueron asesinados por pensar distinto no significa coincidir con sus ideas, sino defender el derecho que todos tenemos a expresarlas sin miedo. Solo así podremos construir una sociedad en la que el argumento nunca sea sustituido por el odio.

americateve | Lina Otalvaro
Por Lina Otalvaro

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Flores y banderas en memoria del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, asesinado a tiros en la Universidad del Valle de Utah, el 13 de septiembre de 2025, en Orem, Utah. (AP Foto/Lindsey Wasson)

Gobernador de Utah: Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tenía ideología de izquierda

publican foto policial de tyler robinson, acusado del asesinato de charlie kirk en utah

Publican foto policial de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Por Redacción América Noticias Miami
identifican al asesino de charlie kirk como tyler robinson, un joven de 22 anos de utah

Identifican al asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

Por Redacción América Noticias Miami
difunden nuevas imagenes del sospechoso del asesinato de charlie kirk en utah

Difunden nuevas imágenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Sentencian a casi 3 años de cárcel por corrupción al excomisionado de Miami-Dade, Joe Martínez

Sentencian a casi 3 años de cárcel por corrupción al excomisionado de Miami-Dade, Joe Martínez

Agentes del Departamento de Policía Metropolitana, del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés), vigilan un juego de fútbol americano entre Bell Multicultural y Archbishop Carroll, el viernes 12 de septiembre de 2025, en la Secundaria Cardozo en el vecindario de Columbia Heights de Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais)

Trump amenaza con federalizar nuevamente la policía de Washington, D.C.

VIDEO: Cubano de Miami cumple su promesa y se autodeporta, dejando atrás a su esposa e hijas

VIDEO: Cubano de Miami cumple su promesa y se autodeporta, dejando atrás a su esposa e hijas

Ya estaba en las últimas: Exvocalista de la Charanga Habanera agradece apoyo en su rehabilitación en Miami

"Ya estaba en las últimas": Exvocalista de la Charanga Habanera agradece apoyo en su rehabilitación en Miami

Empresa Eléctrica responde tras accidente de liniero en La Habana: Cuenta con todo lo necesario

Empresa Eléctrica responde tras accidente de liniero en La Habana: "Cuenta con todo lo necesario"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter