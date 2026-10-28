Operativo sorpresa en Bogotá deja 172 detenidos en apuesta de seguridad urbana de De la Espriella

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El operativo fue realizado durante la madrugada con allanamientos sorpresa a personas presuntamente implicadas en delitos como el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el secuestro.

“Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas. Bogotá no puede seguir a merced de los delincuentes”, indicó De la Espriella en la red social X al publicar un video que mostraba el operativo que lideró.

De la Espriella detalló que, además de las 172 capturas, fueron decomisadas armas de fuego, granadas, cartuchos, celulares, 2,2 kilos de marihuana y otras drogas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró en la misma red social que el operativo dejó “10 bandas criminales desarticuladas”, sin detallar cuáles, tras varios meses de investigación.

El operativo en Bogotá se realizó en el marco de un programa de seguridad para las ciudades llamado “Bloque Operacional de Seguridad Urbana”, que se ha convertido en una de las estrategias prioritarias de De la Espriella.

La víspera, hubo un operativo en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, donde fueron capturadas 149 personas, una persona fue abatida y 98 extranjeros fueron expulsados hacia Venezuela porque presuntamente “representaban un alto riesgo para la seguridad de la comunidad”, indicó Migración Colombia.

Los operativos también se han focalizado en ciudades capitales como Santa Marta y Barranquilla, en el norte del país, y Cali, en el suroeste. FUENTE: AP