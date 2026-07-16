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Operador del teleprompter de Trump, suspendido por supuestas apuestas sobre discursos

ATLANTA (AP) — El operador del teleprompter del presidente Donald Trump está con licencia sin goce de sueldo, en medio de reportes de que usó su conocimiento sobre los discursos del mandatario para hacer apuestas en el mercado de predicciones Kalshi, informó la Casa Blanca el jueves.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt habla con reporteros en el Centro de Prensa de la Casa Blanca en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt habla con reporteros en el Centro de Prensa de la Casa Blanca en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El jefe de cumplimiento de la empresa señaló que Kalshi se comunicó con reguladores federales por apuestas que presuntamente se hicieron sobre lo que el presidente diría en discursos públicos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el presidente está al tanto de la situación, que describió como “lamentable” y “una vergüenza”.

“La Casa Blanca tiene directrices éticas extremadamente estrictas respecto de asuntos como este”, declaró Leavitt a los periodistas, y añadió que el asistente está con licencia sin goce de sueldo.

ABC News informó el jueves que Gabriel Perez, quien ha operado el teleprompter de Trump desde 2016, usó su conocimiento interno para ganar más de 100.000 dólares apostando sobre lo que el presidente diría en discursos importantes, incluido el discurso del Estado de la Unión a principios de este año.

Robert Denault, abogado de Kalshi y jefe de cumplimiento, escribió en X que el “equipo de vigilancia de Kalshi detectó, investigó y remitió de inmediato estas operaciones” a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que tiene autoridad regulatoria sobre estos asuntos.

Su comunicado no mencionó a Perez.

“Hemos estado ayudando a los reguladores en este asunto y proporcionamos toda la evidencia que recopilamos, como hacemos con cualquier remisión”, agregó Denault.

ABC basó su informe en múltiples fuentes que tienen conocimiento del asunto, pero que hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles.

El informe de ABC describió actividad sospechosa en el mercado “Mentions” de Kalshi, en el que los usuarios pueden apostar sobre qué frases y palabras específicas podrían usarse en discursos públicos. Kalshi comenzó recientemente a exigir que los usuarios revelen su lugar de empleo, y la política de la plataforma prohíbe apostar basándose en información que los usuarios obtengan debido a su trabajo.

En tiempos recientes han surgido reportes de que miembros de la administración, incluyendo el propio Trump, se están beneficiando económicamente de la presidencia.

En sus divulgaciones financieras más recientes, Trump informó haber ganado 1.200 millones de dólares con sus negocios de criptomonedas en 2025, acumulando ganancias mientras sus inversionistas sufrían pérdidas en mercados que Trump ha buscado proteger de regulaciones federales.

Trump obtuvo más de 500 millones de dólares de su empresa World Liberty Financial por vender nuevos productos de criptomonedas, incluidos “tokens de gobernanza”, según el informe anual de divulgación obligatorio ante la Oficina de Ética Gubernamental. También mostró que otro negocio de criptomonedas, CIC Digital LLC, recibió más de 600 millones de dólares por ventas de monedas “meme” tipo souvenir estampadas con su rostro. Tanto los tokens como las monedas se han desplomado en valor desde las ventas.

El mandatario también se ha beneficiado de contratos por mercancías y eventos políticos en sus propiedades, lo que ha incrementado significativamente su patrimonio neto desde su regreso al poder.

Los asesores de Trump han defendido sus prácticas empresariales personales y familiares.

“El presidente está cumpliendo con todas las leyes sobre conflictos de interés que son aplicables al presidente”, manifestó Leavitt a principios de este año. Es “absurdo que alguien insinúe que este presidente se está beneficiando de la presidencia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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