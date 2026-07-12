Operador del oleoducto Keystone acepta multa de $26,9 millones por derrame en Kansas

ARCHIVO - Esta foto tomada con un dron muestra la zona donde el oleoducto Keystone vertió petróleo en un arroyo en el condado Washington, Kansas, 9 de diciembre de 2022. (Zeitview vía AP, Archivo) AP

El acuerdo resolvería las acusaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y del estado de Kansas de que South Bow, con sede en Canadá, violó las leyes federales y estatales de agua limpia. La ruptura derramó casi 13.000 barriles de crudo pesado en un arroyo que atraviesa un pastizal rural en el condado de Washington, Kansas, a unos 241 kilómetros (150 millas) al noroeste de Kansas City.

Fue el mayor derrame en tierra de un oleoducto de crudo en Estados Unidos en nueve años y superó, en conjunto, los 22 derrames anteriores en el mismo sistema de oleoductos, según un informe de 2021 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos. La cantidad total de petróleo derramado casi hubiera llenado una piscina olímpica.

South Bow también pagará a Kansas más de 3 millones de dólares para proyectos de restauración ambiental, en virtud de un decreto propuesto presentado el viernes ante el Tribunal Federal de Distrito en Kansas. Un juez tendría que aprobar la propuesta tras un periodo de 30 días para comentarios públicos.

South Bow ha cuestionado las acusaciones del gobierno y no reconoce ninguna responsabilidad legal. El acuerdo establece que ambas partes quieren evitar un litigio y alcanzar un arreglo “justo, razonable y de interés público”.

“El derrame de petróleo cubrió tierra y agua, dejando la vía fluvial sin vida e inutilizable y exigiendo una limpieza y remediación extensas”, comentó en un comunicado Jeffrey Hall, administrador adjunto de la oficina de cumplimiento de la EPA. Añadió que “la multa sustancial refleja la gravedad del daño ambiental”.

Los representantes de South Bow no respondieron a la solicitud de comentarios, pero la empresa dijo a The Canadian Press que comenzó “de manera proactiva” a limpiar la zona antes de recibir directrices de las autoridades estadounidenses. La limpieza se completó a inicios de 2024.

La empresa que construyó el oleoducto, TC Energy, escindió a South Bow como una firma independiente en 2024, después de que se terminó la limpieza en Kansas.

Ningún trabajador del oleoducto ni residentes de la zona resultaron heridos, y las autoridades señalaron que los suministros públicos de agua no se vieron afectados por el vertido. Sin embargo, una demanda presentada el viernes por el gobierno de Estados Unidos junto con el acuerdo propuesto indicó que más de 2.700 animales resultaron dañados o murieron. En la zona habita una especie en peligro de extinción: el murciélago orejudo norteño.

En un informe de mayo de 2023 para el gobierno de Estados Unidos, una consultora de ingeniería indicó que una curva del sistema Keystone donde ocurrió el derrame estuvo “sometida a un esfuerzo excesivo” desde su instalación en diciembre de 2010, probablemente porque la propia actividad de construcción alteró el terreno alrededor de la tubería. La demanda presentada el viernes ante el tribunal señaló que el suelo bajo la tubería había sido “compactado de manera inadecuada” y que, aunque la empresa volvió a excavar el sitio en 2013, no reemplazó esa sección de la tubería.

El sistema Keystone, de 4.327 kilómetros (2.689 millas), transporta petróleo espeso de arenas bituminosas canadienses a refinerías en Illinois, Oklahoma y Texas.

El presidente Donald Trump autorizó en abril a South Bow y a otra empresa a construir un segundo oleoducto desde Canadá hasta Wyoming, una versión más pequeña de un enorme proyecto de oleoducto de 8.000 millones de dólares conocido como Keystone XL, bloqueado por el gobierno del entonces presidente Joe Biden en 2021 debido a cuestiones ambientales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP