ONU y Defensoria rechazan masacre de seis personas en Colombia, incluidos dos defensores de DDHH

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El ataque ocurrió el martes en una vía rural que comunica a los municipios de Ábrego con Ocaña, en zona fronteriza con Venezuela, contra el vehículo en el que se movilizaba el líder social Freiman David Velásquez, junto a sus dos escoltas y tres personas más, indicó en un comunicado la Unidad Nacional de Protección, encargada de brindar seguridad a las personas amenazadas.

Las autoridades indicaron que los hechos están en investigación, advirtiendo que en la zona hace presencia la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alzado en armas desde 1964, con el que permanecen suspendidos desde hace más de un año los diálogos de paz tras hechos de violencia en el Catatumbo.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condeno la masacre e indico que Velasquez iba junto a Ivan Stiven Camacho, ambos defensores de derechos humanos pertenecientes a la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo.

La estatal Defensoria del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos en el país, aseguró en un comunicado que los reportes preliminares indican que ”hombres armados dispararon en repetidas ocasiones con armas de largo alcance contra una camioneta” de la Unidad Nacional de Protección.

Además de los dos defensores, fallecieron Mayerlis Yoselín Hernández y Yidy Velásquez, también integrantes de la asociación campesina.

La Oficina de la ONU ha recibido en lo que va del año 57 alegaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos que están en proceso de verificación. La ONU ha catalogado a Colombia como uno de los lugares más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y documentado 972 asesinatos entre 2016 y 2025.

FUENTE: AP

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