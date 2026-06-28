Once muertos tras estrellarse un avión de paracaidismo en el noreste de Francia

El avión se estrelló cerca de la ciudad de Nancy a las 11 de la mañana, hora local, declaró a los periodistas cerca del lugar del siniestro Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.
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NANCY, Francia (AP) — Un avión de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, lo que causó la muerte de las 11 personas que iban a bordo, informó el prefecto de la región.
El avión se estrelló cerca de la ciudad de Nancy a las 11 de la mañana, hora local, declaró a los periodistas cerca del lugar del siniestro Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.
Los servicios de emergencia respondieron de inmediato al suceso y las autoridades estaban recabando testimonios de testigos, añadió.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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