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OMS: Presunto brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico causa 3 muertes

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un presunto brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico ha causado la muerte de tres personas y ha enfermado al menos a otras tres, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el domingo.

En un comunicado a The Associated Press, la OMS detalló que la investigación seguía en curso, pero que al menos un caso de hantavirus había sido confirmado.

La agencia de salud de la ONU indicó que uno de los pacientes se encuentra en cuidados intensivos en un hospital sudafricano y añadió que trabaja con las autoridades para evacuar del crucero a otros dos pasajeros con síntomas.

Las infecciones por hantavirus suelen estar vinculadas a la exposición a las heces o la orina de roedores infectados, indicó la OMS.

La OMS no identificó la embarcación, pero reportes de medios sudafricanos señalaron que el brote ocurrió en el crucero MV Hondius cuando navegaba de Argentina a Cabo Verde, frente a la costa de África occidental.

El sitio global de seguimiento marítimo MarineTraffic identificó la embarcación como un crucero de pasajeros con bandera neerlandesa. La ubicó atracada en Praia, la capital de Cabo Verde, la noche del domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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