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Okamoto pega su jonrón 22 e iguala marca de Ohtani como novato nacido en Japón

SAN DIEGO (AP) — Kazuma Okamoto, de Toronto, conectó su vigésimo segundo jonrón la noche del viernes para empatar a Shohei Ohtani con la mayor cantidad lograda por un novato nacido en Japón en una sola temporada en las Grandes Ligas.

Kazuma Okamoto, de los Padres de San Diego, conecta un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto en la quinta entrada de un partido de béisbol, el viernes 10 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan)
Kazuma Okamoto, de los Padres de San Diego, conecta un jonrón de tres carreras contra los Azulejos de Toronto en la quinta entrada de un partido de béisbol, el viernes 10 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan) AP

Okamoto la sacó a las gradas del jardín izquierdo con un sinker de 95 mph del relevista Jhony Brito de los Padres, con un out en la quinta entrada; fue un cuadrangular de tres carreras que puso a los Azulejos arriba 5-2.

“Obviamente, todos ustedes saben que Shohei es un jugador increíble, es el unicornio. Poder igualar ese récord, sí, es increíble, pero yo solo quiero dar lo mejor de mí para poder acercarme a su nivel, algo así”, manifestó Okamoto, a través del traductor Yusuke Oshima.

Ohtani estaba con los Angelinos de Los Ángeles cuando conectó 22 en 2018. Ohtani, en su tercera temporada con los Dodgers de Los Ángeles, pegó el martes por la noche su jonrón número 300 de por vida ante Michael Lorenzen, de Colorado, con lo que se convirtió en el primer jugador nacido en Japón en las Grandes Ligas en alcanzar esa marca.

Okamoto se ponchó en sus dos primeros turnos al bate y conectó de foul tres lanzamientos seguidos durante su turno de siete pitcheos que terminó en el jonrón.

“Tiene poder, hombre. O sea, ni siquiera le dio de lleno. Simplemente sigue siendo realmente impresionante y ajustándose lanzamiento a lanzamiento, juego a juego. Se me están acabando las cosas que decir. Empata el récord de novato japonés con 22 y está en un territorio bastante selecto ahí con Shohei”, comentó el mánager John Schneider.

Okamoto, de 30 años, conectó su primer grand slam el miércoles en San Francisco.

Los 22 jonrones de Okamoto antes del receso del Juego de Estrellas son la mayor cantidad de un jugador de Azulejos desde los 28 del dominicano Vladimir Guerrero Jr. y los 22 de Marcus Semien en 2021, y la mayor cifra para un novato de Toronto en la historia de la franquicia.

El también novato japonés Munetaka Murakami se reincorporó a los Medias Blancas de Chicago la noche del viernes, después de estar fuera de acción por más de un mes debido a una distensión en el isquiotibial derecho.

Fue seleccionado al equipo de estrellas de la Liga Americana y añadido al grupo de participantes del Derby de Jonrones en Filadelfia.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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