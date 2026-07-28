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OIM: Grupos criminales cada vez atraen a más gente a trabajar en centros de estafas en línea

GINEBRA (AP) — La agencia de migración de la ONU advirtió que los grupos criminales han estado traficando a cientos de miles de personas —incluidos muchos angloparlantes con estudios— para trabajar en centros de estafas en línea, y que el número de casos continúa en aumento.

Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas, el martes 28 de julio de 2026, en Ginebra. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)
Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas, el martes 28 de julio de 2026, en Ginebra. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP) AP

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró que los grupos suelen atraer a sus víctimas a través de anuncios falsos de empleo —en particular a través de redes sociales— que prometen trabajo en el extranjero. Una vez que se presentan, son privados de su libertad, se les retienen sus documentos de identidad y se les obliga a participar en esquemas de estafas por internet a través de violencia, amenazas y “servidumbre por deudas”.

“Estamos viendo que ahora mismo surgen muchos más de estos casos”, declaró la directora general de la OIM, Amy Pope, el martes en Ginebra. Vemos que se ha traficado a víctimas de más de 80 países distintos para estas estafas”.

“Están reclutando a personas que por lo general hablan muy bien inglés, que con frecuencia tienen títulos de posgrado, cierto nivel académico”, destacó Pope, añadiendo que los casos “se están dando específicamente en toda Asia”.

La OIM mencionó estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito según las cuales las pérdidas en Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron hasta 114.000 millones de dólares el año pasado, y que los “complejos de estafas” en toda la región podrían albergar a cientos de miles de trabajadores traficados.

La OIM indicó que había asistido a más de 3.500 víctimas de este tipo de criminalidad forzada entre 2022 y 2025, personas originarias de casi 40 países: las más afectadas fueron de Indonesia, India, Sri Lanka, Etiopía, Kenia y Bangladesh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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