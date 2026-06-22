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Ohtani y Freeman conectan jonrón en triunfo 2-1 de Dodgers sobre Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Shohei Ohtani conectó un jonrón para abrir el juego, Freddie Freeman también la sacó del parque para romper un empate en la sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 2-1 a los Mellizos de Minnesota la noche del lunes.

Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, celebra mientras corre las bases tras un cuadrangular solitario ante los Mellizos de Minnesota, el lunes 22 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)
Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, celebra mientras corre las bases tras un cuadrangular solitario ante los Mellizos de Minnesota, el lunes 22 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Eric Lauer (3-5) lanzó seis entradas sin permitir hits para Los Ángeles después de que el abridor Will Klein permitió el jonrón de Byron Buxton en la primera.

El 13er cuadrangular de la temporada de Freeman ayudó a los Dodgers a ganar tras perder partidos consecutivos por primera vez desde el 11-12 de mayo.

Tanner Scott concretó su décimo salvamento en 11 oportunidades, pero Los Ángeles perdió durante el juego al jardinero Kyle Tucker y al receptor Dalton Rushing.

Tucker salió en la segunda entrada por espasmos en la parte baja de la espalda, y Rushing fue retirado en la tercera para ser evaluado por una posible conmoción cerebral.

Ohtani no tardó en conectar el segundo lanzamiento del juego con un batazo profundo hacia la plaza del jardín derecho.

El japonés suma cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas en 13 juegos de por vida en el estadio de Minnesota. Fue su sexto jonrón abriendo el juego esta temporada y el séptimo en 17 partidos en junio.

Buxton respondió en la parte baja de la primera con su jonrón 25, con el que empató con el cubano Yordan Alvarez, de Houston, en el liderato de la Liga Americana, a cuatro de Kyle Schwarber, de Filadelfia, quien encabeza las Grandes Ligas.

Matthews (3-5) permitió dos carreras con seis hits y dos boletos en seis entradas, y ponchó a cinco.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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