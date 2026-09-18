Ohtani progresa con swings en la lista de lesionados, pero aún sin pitcheo en vivo

Compartir en:









“Aún no está ahí, pero por todo lo que he escuchado, han sido unos últimos tres, cuatro o cinco días realmente productivos. Está en un buen momento”, dijo el viernes el mánager Dave Roberts.

Ohtani se reincorporó al equipo después de su gira de siete juegos, que culminó con los Dodgers asegurando el título de la División Oeste de la Liga Nacional por 13ª vez en 14 años con una victoria en Cincinnati el jueves.

Ohtani ingresó a la lista de lesionados justo antes del viaje, con dolor persistente en el bíceps derecho, la pierna izquierda y el cuello. Se quedó en Los Ángeles para recibir tratamiento y el martes bateó por primera vez desde un tee.

Puede volver a partir del miércoles, durante la última serie en casa de los Dodgers contra San Diego.

Roberts señaló que le gustaría que Ohtani tuviera de 10 a 12 turnos al bate contra lanzamientos antes de regresar a la alineación.

“Es con lo que él se siente bien, lo que lo prepara”, añadió Roberts.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP