Ofensiva antiinmigración en EEUU ha provocado al menos 8 muertes desde su implementación

ARCHIVO – Varias personas se reúnen durante una vigilia en honor de Alex Pretti, de 37 años, abatido a tiros horas antes por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el 24 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Adam Gray, Archivo) AP

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron en un comunicado que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano, ignoró las órdenes mientras intentaba evadir el arresto durante un operativo de control. Señalaron que intentó embestir con su auto a un agente, quien abrió fuego en defensa propia.

La familia de Araujo indicó que él se dirigía a trabajar en una obra de construcción. Murió camino al hospital.

El mortal tiroteo generó críticas inmediatas de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de algunos demócratas, quienes pidieron una investigación independiente y que se preserven todas las grabaciones, comunicaciones y pruebas.

Las grabaciones en video de varios tiroteos anteriores han puesto en duda los relatos de los agentes federales, aunque ningún agente de inmigración ha sido acusado en esos casos.

El primer tiroteo letal por parte de agentes federales durante la ofensiva migratoria a escala nacional ocurrió en una parada de tráfico realizada a altas horas de la noche en marzo de 2025 en Texas. Casi un año después se divulgaron los registros de la muerte a tiros de un ciudadano de Estados Unidos de 23 años.

Un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) realizaba un operativo de control migratorio con la policía local cuando los agentes detuvieron a Ruben Ray Martinez, que iba de San Antonio a South Padre Island. Sus familiares dijeron que acababa de cumplir 23 años y que viajaba con su mejor amigo para ir a celebrar.

Funcionarios del DHS afirmaron que a Martinez se le ordenó salir del vehículo, se negó y en su lugar “atropelló intencionalmente” a un agente. Otro agente disparó a través de la ventanilla abierta del conductor, hiriendo a Martinez, quien murió en un hospital. El agente de HSI fue atendido por una lesión de rodilla no especificada.

La madre de Martinez contó que investigadores de los Texas Rangers se comunicaron con ella y le dijeron que había un video que contradecía la versión dada por los agentes federales. Las autoridades federales y estatales han declinado comentar sobre posibles discrepancias.

Enfermero baleado durante una protesta en Minneapolis

Un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta realizada el 24 de enero contra el operativo migratorio Metro Surge en Minneapolis.

Las autoridades federales describieron de inmediato a Pretti, ciudadano estadounidense, como un agitador armado que representaba una amenaza para los agentes. Pero un video grabado por un testigo mostró que Pretti estaba en el suelo y que sostenía un teléfono celular durante la interacción con los agentes.

En el video aparece un agente aparentemente sacando un arma de la cintura de Pretti y alejándose antes de que otro agente realizara el primer disparo, seguido de otros más. Pretti tenía un permiso para portar un arma de fuego.

Autoridades estatales y locales rechazaron las caracterizaciones iniciales de los funcionarios federales sobre Pretti, y el gobernador Tim Walz calificó los comentarios de “despreciables”.

Conductora baleada al volante de una SUV

Renee Good, ciudadana de Estados Unidos, recibió múltiples disparos de un agente del ICE en Minneapolis el 7 de enero. Los videos muestran que ella giraba las ruedas de su auto alejándolas del agente, Jonathan Ross, cuando él abrió fuego. Funcionarios del gobierno de Trump han defendido repetidamente a Ross, al afirmar que su vida estaba en riesgo por el vehículo en movimiento.

La muerte de Good desató una tormenta de indignación en todo el país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no compartiría información sobre el tiroteo con las autoridades estatales.

Posteriormente, autoridades estatales y locales presentaron una demanda para intentar detener las redadas migratorias. Manifestantes con silbatos siguieron a los agentes, quienes, en respuesta, desplegaron gas lacrimógeno y otros irritantes químicos.

Cocinero mexicano baleado durante una parada de tráfico

Agentes del ICE mataron a tiros a Silverio Villegas González durante una parada de tráfico el 12 de septiembre en los suburbios de Chicago. Sus familiares dijeron que el cocinero de 38 años, originario de México, había dejado a un niño en la guardería esa mañana.

En ese momento, funcionarios del DHS dijeron que los agentes perseguían a un hombre con antecedentes de conducción temeraria que estaba en el país ilegalmente. Alegaron que Villegas González evadió el arresto y arrastró a un agente con su vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el agente abrió fuego porque temía por su vida y fue hospitalizado con “lesiones graves”. Sin embargo, videos de la policía local lo mostraron caminando y restando importancia a sus lesiones diciendo que no eran “nada grave”.

El DHS ha señalado que la muerte sigue bajo investigación.

Trabajador agrícola cayó del techo de un invernadero durante una redada del ICE

Las autoridades arrestaban a decenas de trabajadores agrícolas el 10 de julio en Glass House Farms, en el sur de California, cuando Jaime Alanís cayó del techo de un invernadero y se rompió el cuello. El trabajador de 57 años, originario de México, murió en un hospital dos días después.

Sus familiares dijeron que Alanís había pasado una década trabajando en la granja en Camarillo, a aproximadamente una hora al este de Los Ángeles. Durante la redada, Alanís llamó a su familia para decir que se estaba escondiendo. Las autoridades dijeron que cayó unos 9 metros (30 pies) desde el techo del invernadero.

Seguridad Nacional afirmó que Alanís nunca estuvo bajo custodia y que no estaba siendo perseguido por las autoridades migratorias.

Hombre atropellado en una autopista de California tras huir de agentes

Un hombre que huía de agentes de inmigración fuera de una tienda Home Depot en el sur de California murió tras ser atropellado por una SUV cuando intentaba cruzar una autopista el 14 de agosto.

La policía de Monrovia, al noreste de Los Ángeles, informó que agentes del ICE realizaban operativos de control cuando el hombre fue atropellado mientras corría a través de los carriles en dirección este de la autopista interestatal 210.

El hombre, identificado por la National Day Laborer Organizing Network como Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años y originario de Guatemala, murió en un hospital.

Seguridad Nacional sostuvo que Montoya Valdez no estaba siendo perseguido por las autoridades migratorias cuando corrió.

Jardinero de Honduras muerto en una autopista interestatal de Virginia

Una camioneta pickup atropelló y mató a Josué Castro Rivera en una carretera de Norfolk, Virginia, mientras intentaba escapar de las autoridades durante una parada de tráfico el 23 de octubre.

Castro Rivera, de 24 años y originario de Honduras, se dirigía a un trabajo de jardinería con tres pasajeros cuando agentes del ICE detuvieron el vehículo, según su hermano, Henry Castro.

Autoridades estatales y federales dijeron que Castro Rivera huyó a pie y fue atropellado por una camioneta pickup en la autopista interestatal 264.

Seguridad Nacional indicó que el vehículo de Castro Rivera fue detenido como parte de un operativo “selectivo, basado en inteligencia” y que Castro Rivera “se resistió en gran medida y huyó”.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia. Lauer informó desde Philadelphia. Los periodistas de la AP Ed White en Detroit, Sophia Tareen en Chicago, y Michael Biesecker en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP