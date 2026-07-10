NY Times acusa a agencia federal de represalia política en contrademanda por discriminación

En un escrito judicial, la organización de noticias sostuvo que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) presentó la demanda como represalia por la cobertura crítica del medio informativo hacia el gobierno del presidente Donald Trump, en particular un reportaje que informaba que el personal de la EEOC está bajo presión para impulsar casos que encajen con las prioridades del gobierno, incluidas denuncias de discriminación presentadas por hombres blancos.

En la contrademanda presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, el Times afirmó que la EEOC puso fin a los esfuerzos de conciliación “de manera prematura y abrupta” y presentó la demanda una semana después de que el periódico publicó su reportaje. El Times indicó que la demanda viola la 1a y la 5a enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda contra The New York Times es una prueba de alto perfil de la misión de la presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, de procesar judicialmente políticas corporativas de diversidad e inclusión que, según ella, discriminan a los hombres blancos y a otras personas. También abrió una investigación contra Nike por presuntamente discriminar a empleados blancos con políticas destinadas a diversificar su fuerza laboral.

La EEOC demandó al Times en nombre de un editor que no obtuvo el puesto de subeditor de bienes raíces en 2025, al alegar discriminación por género y raza.

La denuncia de la EEOC señala que el solicitante, un hombre, había trabajado como editor para The New York Times desde 2014, en su mayoría como editor sénior de plantilla en la sección internacional, con experiencia previa en historias sobre bienes raíces. La demanda sostiene que la mujer designada al final como subeditora de bienes raíces “no tenía experiencia en periodismo de bienes raíces”, pero que “como mujer multirracial, esta candidata coincidía con las características de raza y/o sexo que el NYT buscaba aumentar en su liderazgo”.

The New York Times afirmó en su escrito que “el caso de la EEOC se basa por completo en la premisa falsa de que, debido a que The Times seleccionó a una mujer multirracial para un puesto por encima de un solicitante hombre blanco, y debido a que The Times tenía un objetivo aspiracional de liderazgo, entonces la mujer multirracial no debió haber estado calificada para el puesto, y la selección debió haber estado motivada por la raza y/o el sexo”.

El Times indicó que, tras una investigación de ocho meses, la EEOC no encontró evidencia de que la organización hubiera considerado la raza o el género de la candidata seleccionada. El Times señaló que varios candidatos de color con más experiencia en bienes raíces que el demandante fueron descartados para el puesto.

El Times agregó que la mujer seleccionada para el cargo había sido editora adjunta en la publicación digital Eater y, a diferencia del demandante, “articuló una visión convincente para el futuro de la cobertura de bienes raíces de The Times”.

Lucas ha sido particularmente crítica de los objetivos de representación que muchas empresas han anunciado públicamente, especialmente tras las protestas raciales de 2020 posteriores a la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que murió tras ser detenido por la policía.

La EEOC afirmó que The New York Times cumplió sus objetivos declarados en 2022, pero mantuvo su compromiso con políticas de diversidad. Según informes citados en la demanda, los empleados blancos constituían el 68% de su liderazgo en 2024, frente al 29% de personas de color.

En casi todos los casos, es ilegal, en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que los empleadores tomen en cuenta la raza o el género al tomar decisiones de contratación, ascensos y otras determinaciones. Lucas ha puesto la mira en prácticas que, según ella, presionan a los responsables de contratación para hacer precisamente eso, desde ciertas formas de capacitación contra sesgos hasta garantizar una lista diversa de candidatos para los puestos. Organizaciones de derechos civiles y exlíderes demócratas de la EEOC han dicho que la agencia está atacando prácticas aceptadas desde hace mucho tiempo y diseñadas para prevenir la discriminación contra trabajadores que tradicionalmente han sido marginados.

The New York Times afirmó que sus objetivos “eran de naturaleza aspiracional y no constituían metas establecidas ni cuotas”.

En cambio, el periódico explicó que los objetivos “eran una proyección del impacto esperado de diversos esfuerzos legítimos y no discriminatorios para mejorar la cultura de The Times”.

La organización también sostuvo que los objetivos expuestos en el informe Call to Action no afectaron el proceso de contratación para el puesto de subeditor de bienes raíces, que, según The New York Times, no estaba entre los cargos de liderazgo abordados en el informe.

Un portavoz de la EEOC dijo que la agencia no comenta sobre litigios en curso.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP