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Nvidia investiga informes de que inteligencia china apuntó al CEO Jensen Huang

SAN FRANCISCO (AP) — Nvidia está abriendo una investigación sobre informes de que su director general Jensen Huang fue el “objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjero”, informó el domingo la junta directiva de la empresa.

ARCHIVO - El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
ARCHIVO - El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) AP

El anuncio se produjo luego que Huang reconociera ante la junta que había tenido una relación íntima con una ejecutiva de negocios que, según determinó la inteligencia de Estados Unidos, estaba recopilando información para Beijing, reportó The New York Times.

Huang se disculpó en un mensaje a la empresa, de acuerdo con el Times.

“Le fui infiel a mi esposa”, señaló. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”.

La junta de Nvidia señaló en un comunicado que “no tiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”, pero que su indagación examinará toda la información disponible. Huang “apoya plenamente la revisión y se ha comprometido a cooperar con ella”, indicó la junta.

Huang, de 63 años, permanecerá como director general durante la investigación.

El Times publicó el mes pasado que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían descubierto que Huang había desarrollado una relación estrecha con Alice Huang, una ciudadana china y compradora de chips, y determinaron que ella estaba entregando información directamente a Beijing. Según el Times, no tienen parentesco.

Alice Huang fue anteriormente reportera de televisión en China antes de convertirse en una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, que se ha convertido en uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático. Megaspeed compró chips de Nvidia por un valor de más de 4.800 millones de dólares en los últimos dos años, según el Times.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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