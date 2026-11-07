americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nuggets vencen 114-102 a Pacers en Ciudad de México con 19 puntos de Jokic

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Nikola Jokic anotó 10 de sus 19 puntos en el primer cuarto y los Nuggets de Denver vencieron el sábado 114-102 a los Pacers de Indiana en Ciudad de México.

Nikola Jokic, pívot de los Nuggets de Denver, e Ivica Zubac, de los Pacers de Indiana, se estrechan la mano tras el partido del sábado 7 de noviembre de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano)
Nikola Jokic, pívot de los Nuggets de Denver, e Ivica Zubac, de los Pacers de Indiana, se estrechan la mano tras el partido del sábado 7 de noviembre de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano) AP

Jokic también capturó 13 rebotes y repartió ocho asistencias, mientras que Cameron Johnson sumó 18 puntos y Jamal Murray terminó con 16 por los Nuggets, que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

Pascal Siakam anotó 23 puntos y Larry Nance Jr. aportó 15 desde la banca por los Pacers, que fueron el anfitrión nominal en el 35.º partido de la NBA disputado al sur de la frontera. Indiana ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

Los Pacers jugaron sin el base estelar Tyrese Haliburton, quien no realizó el viaje debido a una distensión en el tendón de la corva.

Denver aprovechó una sequía anotadora de cuatro minutos de Indiana en el segundo cuarto con una racha de 15-0. Un tiro en suspensión de Murray amplió la ventaja de los Nuggets a 64-37 —la mayor del partido— con menos de un minuto por jugarse en la primera mitad.

Los Pacers respondieron en el tercer cuarto y se acercaron tras dos triples consecutivos de Aaron Nesmith que apretaron el marcador a 79-67. Una bandeja de Quenton Jackson con 1:16 por jugar en el cuarto redujo aún más la ventaja de Denver, a 10.

Jarace Walker encestó un triple que acercó a Indiana a 102-95 con 7:26 por jugar, pero los Nuggets respondieron con seis puntos seguidos para recuperar una ventaja de dos dígitos y asegurar la victoria.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington
ULTIMA HORA

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter