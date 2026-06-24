Nuevos ataques ucranianos de largo alcance golpean planta de gas y centros de satélites en Rusia

Gente compra comida en un mercado improvisado rodeado de edificios dañados cubiertos por una obra de un artista callejero, junto a un gran mercado destruido hace poco por misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

La operación formó parte de la campaña aérea de Ucrania, dirigida contra instalaciones energéticas e industrias militares, que se ha intensificado a medida que Kiev desarrolla armas de largo alcance más grandes y mejores para derrotar la invasión total de Rusia, que ya va por su quinto año.

El ataque nocturno alcanzó la Planta de Procesamiento de Gas de Orenburg, que forma parte de un complejo que también alberga la única planta de helio de Rusia, señaló el Estado Mayor General en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram. El ataque provocó un incendio en el complejo, añadió.

Orenburg se encuentra a más de 1.200 kilómetros (750 millas) detrás de la línea del frente que serpentea a lo largo del este y el sur de Ucrania, añadió.

La planta es uno de los mayores complejos gasísticos del mundo, según el Estado Mayor General. Produce helio, utilizado en motores de cohetes de combustible líquido y sistemas de guiado, y etano, un componente clave para producir combustible sólido para cohetes y pólvora, entre otras cosas, agregó.

No fue posible verificar de manera independiente el reporte del Estado Mayor General, y las autoridades rusas no hicieron comentarios de inmediato.

El comunicado ucraniano no precisó si el ejército utilizó drones o misiles en el asalto, pero recientemente se han empleado drones para atacar Moscú y San Petersburgo.

Según el Estado Mayor General, los ataques nocturnos también alcanzaron dos centros de comunicaciones satelitales utilizados por el ejército ruso.

Uno fue el Centro de Comunicaciones Espaciales de Dubna, cerca de Moscú, que describió como el mayor complejo terrestre de comunicaciones satelitales de Rusia, y el otro estaba en la región de Vladimir, al este de la capital rusa.

Ucrania sigue golpeando Crimea

Ucrania ha centrado recientemente sus ataques con drones y misiles en Crimea, con el objetivo de aislar la península vital ocupada por Rusia, y ataques nocturnos con drones dejaron sin electricidad a Sebastopol, manifestó el miércoles Mikhail Razvozhayev, el gobernador de la ciudad impuesto por Moscú.

Ucrania intenta interrumpir las líneas de suministro militar en Crimea y atacar la red eléctrica de la península en pleno auge de la temporada turística de verano. Kiev espera que la campaña avergüence al presidente ruso, Vladímir Putin, y aumente la presión pública sobre él para que ponga fin a la guerra, según analistas occidentales.

Crimea se ubica en una posición estratégica en el mar Negro. Cuenta con bases navales y también proporciona una importante línea de suministro a las fuerzas rusas dentro de Ucrania.

El Servicio de Seguridad de Ucrania informó el miércoles que atacó dos aeródromos militares y destruyó sistemas de misiles en Crimea.

Las fuerzas rusas derribaron 323 drones ucranianos durante la noche, informó el Ministerio ruso de Defensa.

La fuerza aérea de Ucrania, por su parte, indicó que Rusia lanzó 101 drones de ataque de largo alcance durante la noche.

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Elise Morton en Londres contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP