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Nuevo parlamento de Siria celebra primera sesión desde la caída de Assad

DAMASCO (AP) — El parlamento recién elegido de Siria celebró el domingo su primera sesión desde el derrocamiento del dictador Bashar Assad, con la esperanza de reactivar el proceso legislativo en el país tras años de conflicto y gobierno autocrático.

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa en la sede de la Asamblea Popular, en Damasco, el 12 de julio del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed)
El presidente sirio Ahmad al-Sharaa en la sede de la Asamblea Popular, en Damasco, el 12 de julio del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed) AP

Dos tercios de los 210 miembros de la Asamblea del Pueblo fueron elegidos mediante colegios electorales, mientras que un tercio fue designado directamente por el presidente interino Ahmed al-Sharaa. El nuevo parlamento cumplirá un mandato de 30 meses mientras se prepara para futuras elecciones.

La puesta en marcha del parlamento indica que el país avanza en la redacción de nuevas leyes mientras se recupera de décadas de gobierno brutal bajo la familia Assad y de una guerra que dejó cerca de medio millón de muertos.

"Después de liberar nuestra patria y recuperar nuestra libertad, todos avanzamos hacia la consolidación del Estado", declaró Al-Sharaa en un discurso ante los parlamentarios:

Tras prestar juramento, los legisladores eligieron a Abdul Hamid al-Awak como presidente de la cámara. Al-Awak, originario de la provincia nororiental de Hasaké, se desempeñó como juez en el Ministerio de Justicia durante una década, según la agencia estatal de noticias SANA. Informes señalaron que estuvo entre los numerosos funcionarios sirios que desertaron del gobierno de Assad en los primeros días del levantamiento y se marcharon a Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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