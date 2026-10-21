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Nuevo México demanda a abogado y contador de Epstein; los acusa de ocultar red sexual

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El fiscal general de Nuevo México presentó una demanda el miércoles contra el abogado y el contador de Jeffrey Epstein, acusándoles de ocultar su operación de tráfico sexual y tratando de impedir que acepten cualquier pago del patrimonio del desacreditado financista.

Un monumento en honor a las víctimas cerca de la hacienda que era propietaria de Jeffrey Epstein, en Stanley, Nuevo México, el 3 de abril del 2026. (AP foto/Savannah Peters)
Un monumento en honor a las víctimas cerca de la hacienda que era propietaria de Jeffrey Epstein, en Stanley, Nuevo México, el 3 de abril del 2026. (AP foto/Savannah Peters) AP

El fiscal general Raúl Torrez acusó a Darren Indyke y Richard Kahn de estar al tanto de abusos sexuales contra niñas y mujeres jóvenes en la hacienda Zorro de Epstein, cerca de Santa Fe.

Indyke trabajó como abogado de Epstein durante aproximadamente dos décadas. Tanto él como Kahn han testificado ante un comité del Congreso que no sabían de los abusos de Epstein.

Epstein se quitó la vida en agosto de 2019 en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York, donde esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Ghislaine Maxwell, exnovia y estrecha colaboradora de Epstein, cumple una condena de 20 años de prisión tras su condena en 2021 por cargos de tráfico sexual en Nueva York. Según testigos en el juicio, ella y Epstein abusaron sexualmente de mujeres en su terreno en Nuevo México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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