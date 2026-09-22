Nuevo libro del hermano de la princesa Diana desata polémica con el rey Carlos III

Un hombre sostiene un ejemplar del nuevo libro de Earl Spencer, hermano de la difunta princesa Diana, titulado "Swan Song: Diana, My Sister", frente a una librería en el centro de Londres, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

En “Swan Song: Diana, My Sister”, Charles Spencer sostiene que discutió con el entonces príncipe Carlos por los planes del palacio para que los príncipes Guillermo y Enrique, de 15 y 12 años en ese momento, caminaran detrás del féretro de su madre durante la procesión fúnebre de 1997.

Spencer afirma que le dijo a Carlos que Diana, quien murió en un accidente automovilístico en París a los 36 años, no habría querido que sus hijos pasaran por esa prueba. Asegura que el príncipe “se descontroló” durante la discusión y le dijo: “Ten la seguridad de que la olvidaremos lo suficientemente pronto”. Spencer también acusa a Carlos de sentir “desprecio” por su exesposa y de sonar “exultante” tras su muerte.

Después de que la semana pasada se publicaran extractos del libro, el Palacio de Buckingham respondió con un comunicado enérgico, algo poco habitual según los estándares comedidos de la casa real.

“Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así”, señaló.

Spencer ha mantenido sus afirmaciones, insistiendo ante la BBC en que está diciendo la verdad. Sobre la réplica de la realeza, preguntó: “¿Está furioso o está avergonzado?”.

Carlos, entonces de 32 años, se casó con Lady Diana Spencer, de 20, en una fastuosa ceremonia en la catedral de San Pablo en 1981. La pareja se divorció en 1996 y, una década después, Carlos se casó con Camilla Parker Bowles, hoy la reina Camila.

Charles Spencer, el 9.º conde Spencer, lleva mucho tiempo enfrentado con la realeza por el trato que, según él, dieron a su hermana mayor.

Las tensiones entre el palacio y la familia Spencer tras su muerte fueron dramatizadas en la película “The Queen” y en la serie de Netflix “The Crown”.

En un encendido panegírico en el funeral de su hermana, Spencer prometió que su “familia de sangre” mantendría vivo el legado “imaginativo y amoroso” de Diana al criar a sus dos hijos. El discurso fue considerado ampliamente como un dardo dirigido a la realeza.

En aquel momento, muchos en Gran Bretaña y más allá sintieron que la reina Isabel II y sus familiares tardaron demasiado en reconocer la oleada mundial de dolor por la muerte de Diana y que la monarquía estaba profundamente desconectada del ánimo del público.

Diana intentó romper el compromiso con Carlos y echarse atrás en la boda

Tras días de noticias que enfrentaban a un Carlos contra otro, el libro llegó a las tiendas con una nueva tanda de acusaciones escabrosas.

Spencer afirma que su hermana intentó romper el compromiso después de descubrir que el príncipe Carlos había comprado una pulsera para Camila. También intentó echarse atrás en la boda, diciéndole a su padre que estaba claro que Carlos no la amaba.

“Mi padre se horrorizó y dijo que era imposible retirarse de un compromiso tan enorme en ese momento”, escribió Spencer.

Diana tuvo pensamientos suicidas y en más de una ocasión condujo hasta los famosos acantilados de tiza de Beachy Head, en la costa sur de Inglaterra, y consideró “acabar con todo”, dijo su hermano.

Spencer, al igual que su sobrino el príncipe Enrique, responsabiliza a la prensa del accidente automovilístico que mató a Diana, al afirmar que los paparazzi fueron la “principal causa de su muerte”.

"Swan Song" está ampliamente disponible y se ofrece a mitad de precio

El libro se exhibía de forma destacada en escaparates y apilado sobre mesas en librerías de Londres. El volumen de tapa dura, de 28 libras (37,43 dólares), se ofrecía el martes a mitad de precio en algunas tiendas y las ventas iniciales no fueron dinámicas.

Mary Scheible, una farmacéutica jubilada de visita desde Atlanta, comentó que no veía la hora de volver a su hotel para empezar a leerlo.

Scheible se casó el mismo año que Diana y Carlos y siempre se ha sentido fascinada por la historia de la princesa.

“Quería ver el lado de la historia del hermano y lo que tenía que decir”, indicó Scheible. “Me gustaría mucho leer el libro completo y ver si lo que se está diciendo es realmente lo que él intenta transmitir en el libro o no”.

The Telegraph le dio al libro una reseña de dos estrellas (de cinco) y lo calificó como un “monumento” al ego de Spencer y no como un libro sobre su hermana.

The Times of London dijo que iba más allá de defender a Diana para lanzar una “vendetta de sangre shakespeariana entre dos casas aristocráticas, un drama de Montescos contra Capuletos interpretado con chaquetas Barbour y tweed, donde un ‘antiguo rencor’ se convierte en ‘nuevo motín’”.

El presentador Piers Morgan amenazó con demandar por acusaciones de lo que llamó “ejemplos de descarada falsedad”, que dijo poder demostrar que eran incorrectas en términos fácticos de cuando trabajó para periódicos sensacionalistas.

Charles Spencer dice que el trato de la prensa a Enrique se hace eco del que recibió Diana

La realeza ha pasado décadas dejando atrás aquel periodo de crisis. El enfoque más cálido y cercano de Guillermo y Enrique —y, en años recientes, del rey— es un legado de esa época.

En su libro, Spencer también criticó a la realeza por lo que describió como una “falta de cuidado evidente” hacia Enrique, quien entonces tenía 12 años.

Relató lo “pequeño, frágil y desolado” que se veía su sobrino después del funeral. “Necesitaba los abrazos de Diana, por supuesto, y le serían negados para siempre”, escribió. “Pero en lugar de calma y contención, se le permitió perder el control”.

Algunos críticos han cuestionado por qué Spencer sintió la necesidad de volver sobre el dolor y el trauma 30 años después.

El aristócrata dijo que quería dejar por escrito sus propios pensamientos y recuerdos sobre Diana, “de una vez por todas, en lugar de tener la incomodidad de volver a leer las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades”.

Al preguntarle sobre si la relación entre la prensa y Enrique y su esposa, Meghan, refleja la manera en que los medios trataron a su hermana, Spencer dijo a la BBC: “(Diana) quedó realmente abatida por todas esas críticas. Supongo que es una lástima cuando ahora veo ecos de eso”.

Penguin Press informó que el libro se publicará a nivel mundial y se traducirá a 12 idiomas.

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El periodista de Associated Press Brian Melley contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP