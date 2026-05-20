Nueve deportados de EEUU llegan a Sierra Leona en virtud de un acuerdo con un tercer país

ARCHIVO - El ministro de Relaciones Exteriores de Sierra Leona, Timothy Kabba, interviene en una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la Asamblea General el 23 de septiembre de 2025, en Naciones Unidas. (AP Foto/Angelina Katsanis, archivo) AP

Cinco migrantes son de Ghana, dos de Guinea, uno de Senegal y uno de Nigeria, indicó el Ministerio de Información. Los acuerdos, que han sido ampliamente criticados, han suscitado interrogantes sobre el respeto a los derechos de los migrantes.

En su comunicado, el ministerio señaló que los recién llegados “han sido registrados en sus instalaciones de alojamiento, están cómodos y reciben el apoyo necesario”. Indicó que inicialmente se tenía prevista la llegada de 24 deportados, pero no ofreció detalles.

Alma David, abogada de inmigración del bufete Novo Legal Group —con sede en Estados Unidos y especializado en ley de inmigración—, explicó que la cifra menor podría deberse a que varias deportaciones se detuvieron poco antes de que el vuelo saliera del país.

Según documentos judiciales a los que The Associated Press tuvo acceso, un juez federal estadounidense detuvo la deportación de una mujer a Sierra Leona después de que el gobierno no le permitiera solicitar protección en virtud de la Convención contra la Tortura, como exige la ley.

El ministro de Relaciones Exteriores de Sierra Leona, Timothy Kabba, declaró a medios locales el miércoles que el gobierno ha aceptado recibir temporalmente a migrantes deportados por el gobierno de Trump, y precisó que sólo acepta a ciudadanos de África occidental y que el acuerdo cuenta con el respaldo de una subvención de 1,5 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos.

El Ministerio de Información indicó el lunes en una publicación de Facebook que se contrató a Kenvah Solutions, ⁠un contratista privado, para encargarse del alojamiento, la alimentación y la atención médica de los deportados.

Señaló que se prevé que los deportados sean enviados a sus países de origen o trasladados en un plazo de 14 días, o hasta 30 días en casos excepcionales.

Según el ministerio, el programa tiene un límite de 25 deportados por mes y 300 por año. No especificó la duración del acuerdo.

Estados Unidos ha concretado acuerdos de deportación a terceros países con al menos otras ocho naciones africanas, muchas de ellas entre los países más afectados por políticas del gobierno de Trump enfocadas en restringir el comercio, la ayuda y la migración. Las otras naciones africanas que se sabe que firmaron acuerdos son la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Esuatini, Ghana y Camerún.

Varias tienen gobiernos notoriamente represivos y malos historiales en el respeto a los derechos humanos, entre ellos Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

Algunos de los países han recibido millones de dólares a cambio, según documentos publicados por el Departamento de Estado. Los detalles de la mayoría de los acuerdos no se han hecho públicos.

Abogados y activistas han planteado cuestionamientos sobre la naturaleza de los acuerdos con países de África y de otras regiones. Algunos países de América Latina, entre ellos Costa Rica, República Dominicana y Honduras, han firmado acuerdos similares para aceptar a deportados de terceros países.

La semana pasada, un juez federal le ordenó al gobierno de Trump que trajera de vuelta a una mujer colombiana a Estados Unidos desde la República Democrática del Congo después de que fuera deportada allí, pese a que ese país se había negado a aceptarla porque no podía atender sus necesidades médicas.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP