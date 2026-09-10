Nueva era para el derbi de Manchester tras la salida de Pep Guardiola

El técnico del Manchester City Enzo Maresca saluda al final del partido contra Coventry City en la Liga Premier, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Dave Thompson) AP

El Manchester United afronta el derbi contra un Manchester City que ya no está guiado por el genio de Guardiola por primera vez en 10 años el domingo.

Sin embargo, si el City gana en Old Trafford, el equipo del nuevo técnico Enzo Maresca abriría una ventaja de 12 puntos sobre el United con apenas cuatro jornadas disputadas en la Liga Premier.

Incluso tan temprano en la campaña, esa sería una brecha enorme para que el United la remonte.

Mientras el City todavía se acostumbra al cambio en la cúpula tras una década con Guardiola, el United ha soportado al mismo tiempo un carrusel de entrenadores en un desesperado intento por devolverlo a sus antiguas glorias.

Michael Carrick es el séptimo entrenador permanente desde el retiro de Alex Ferguson en 2013.

Los aficionados del United esperan que la salida de Guardiola resulte tan profunda como la de Ferguson. El United no ha ganado la Premier desde la última temporada de Ferguson al mando.

En teoría, la salida de Guardiola ha eliminado el mayor obstáculo que se interponía en el camino del United para volver a la cima tras su dominio del fútbol inglés. Aunque se fue sin el título en sus dos últimas temporadas, su racha de seis coronas de liga en siete años subrayó la supremacía del City durante la mayor parte de su etapa en el club.

Sería mucho pedir que Maresca —o cualquier otro, en realidad— emule ese nivel de éxito. Maresca, sin embargo, no podría haber tenido un mejor inicio de temporada tras un registro perfecto de victorias en la liga y el triunfo en el partido inaugural del City en la Liga de Campeones esta semana.

Erling Haaland también parece estar en la cima de su juego, con cinco goles en sus últimas tres apariciones.

La historia ha sido distinta para el United después de que su resurgimiento bajo Carrick en la segunda mitad de la temporada pasada lo llevara a terminar en el tercer puesto.

La derrota en la jornada inaugural ante el recién ascendido Hull fue un golpe temprano. Vencieron a Ipswich, otro recién llegado, pero también el empate 2-2 en Everton después de adelantarse dos veces en el marcador.

Es el tipo de inconsistencia que ha frenado al United durante los años posteriores a Ferguson y algo que Carrick tendrá que erradicar rápidamente.

Tiene recuerdos recientes positivos del derbi. Su primer partido al mando, cuando fue nombrado como reemplazo de Ruben Amorim, fue una victoria 2-0 contra el City en el último derbi de Manchester de Guardiola.

Enfrentamientos clave

El derbi de Manchester es el gran partido del fin de semana, con presión sobre el United para poner en marcha su temporada, mientras que para Maresca sería una primera victoria de peso como declaración de intenciones en el City. El campeón defensor Arsenal visita a Sunderland el sábado.

Jugadores a seguir

El volante ofensivo Martin Odegaard se encuentra en un notable estado de forma, con cuatro goles en cinco partidos en todas las competiciones para Arsenal. Haaland también suma cinco goles y parece imparable.

Bajas

Cody Gakpo se perdió el partido de Liverpool contra el Atlético de Madrid por un problema en el aductor. Bradley Barcola salió cojeando de ese encuentro después de que pareciera lastimarse la pantorrilla, pero el entrenador Andoni Iraola dijo que fue un calambre.

Fuera del campo

Hinchas del United planean realizar una protesta antes del derbi en oposición a una ofensiva del club contra la reventa de entradas.

El grupo de aficionados 1958 afirma que seguidores “leales, de generaciones” están siendo sancionados o vetados “sin pruebas claras y contundentes”.

El United dice que su investigación ha “descubierto una reventa significativa y organizada”.

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FUENTE: AP