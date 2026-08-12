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Novatos Bryce Eldridge y Carson Whisenhunt guían a Gigantes a victoria ante Astros, 4-1

SAN FRANCISCO (AP) — Bryce Eldridge conectó un jonrón, el también novato Carson Whisenhunt lanzó 5 2/3 entradas tras salir de dos atolladeros tempranos con las bases llenas, y los Gigantes de San Francisco vencieron el martes 4-1 a los Astros de Houston.

Carson Wisenhunt, de los Gigantes de San Francisco, hace un lanzamiento en el encuentro ante los Astros de Houston, el martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Carson Wisenhunt, de los Gigantes de San Francisco, hace un lanzamiento en el encuentro ante los Astros de Houston, el martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

El venezolano José Altuve recibió un pelotazo de Whisenhunt (3-3) para llenar las bases con un out en la primera entrada. Altuve se mantuvo en el juego, pero no regresó para la parte baja de la segunda por lo que el equipo describió como una contusión en el pie izquierdo.

Christian Walker elevó hacia el jardín derecho para el segundo out, y el boricua Nelson Velázquez rodó a tercera en su primer turno al bate con los Astros después de que lo reclamaron en waivers procedente de los Cardenales de San Luis.

Houston llenó las bases sin outs en la segunda, pero sólo pudo producir un elevado de sacrificio del cubano Yordan Alvarez para tomar una ventaja de 1-0.

El dominicano Rafael Devers recibió una base por bolas ante Hunter Brown (3-2) y avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado para abrir la parte baja de la entrada. El sencillo de Drew Gilbert con un out empató el juego.

Gilbert recibió base por bolas tras una impugnación exitosa del sistema automatizado de bolas y strikes con un out en la cuarta y avanzó con un rodado antes de anotar con el sencillo impulsor de la ventaja por parte del novato Drew Cavanaugh.

Eldridge conectó su 12º jonrón con un out en la quinta para poner el juego 3-1.

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