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Novato receptor de 49ers De'Zhaun Stribling se perderá unas 10 semanas tras cirugía de tobillo

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El receptor novato de los 49ers de San Francisco De'Zhaun Stribling se espera que se pierda al menos dos meses tras someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo lesionado.

Dezhaun Stribling (7), receptor abierto de los 49ers de San Francisco, aparece sentado en el campo después de sufrir una lesión en la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Doug Benc)
De'zhaun Stribling (7), receptor abierto de los 49ers de San Francisco, aparece sentado en el campo después de sufrir una lesión en la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Doug Benc) AP

Stribling se lastimó en el partido inaugural de la temporada la semana pasada contra los Rams de Los Ángeles y el entrenador Kyle Shanahan manifestó el miércoles que optó por la cirugía. Shanahan indicó que esperaba que Stribling estuviera fuera alrededor de 10 semanas.

Los 49ers también colocaron al ala cerrada suplente Jake Tonges en la lista de lesionados con una lesión de rodilla que le costará perder el resto de la temporada al requerir cirugía tras desgarro del ligamento. Tonges tuvo 34 recepciones para 293 yardas y cinco touchdowns la temporada pasada.

Stribling fue la principal selección del draft de San Francisco en abril, cuando fue elegido en el puesto 33 global con la primera selección de la segunda ronda. Brilló de inmediato en el campamento de entrenamiento y la pretemporada, y se esperaba que tuviera un gran impacto esta temporada.

Pero ahora esos planes se han visto trastocados después de que cayera lesionado.

Stribling se lastimó inicialmente el tobillo temprano en el partido de la semana pasada contra los Rams en Australia, pero regresó. Luego apareció cojeando después de correr una ruta en el segundo cuarto y salió del juego en un carrito. Fue descartado rápidamente para el resto del partido tras disputar 21 jugadas ofensivas sin que le lanzaran un pase.

Los 49ers contaban mucho con Stribling, especialmente después de que el titular previsto Ricky Pearsall se sometiera este verano a una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada. Stribling tuvo 11 recepciones para 109 yardas en participación breve en sus dos primeros partidos de pretemporada para afianzar un rol de titular junto al veterano Mike Evans.

La ausencia de Stribling le dará más tiempo a Deebo Samuel y Demarcus Robinson, quienes ambos atraparon pases de touchdown en el debut. Jordan Watkins, quien estuvo inactivo en el debut, también podría tener más oportunidades de aquí en adelante.

Stribling fue resistente en la universidad, al jugar todos los partidos en cuatro de sus cinco temporadas. Sí se perdió 10 juegos por una lesión en la mano en 2023.

Los Niners firmaron al ala cerrada Brayden Willis y al receptor KhaDarel Hodge desde el equipo de prácticas para cubrir dos puestos abiertos en el roster.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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