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Novato Lombard pega su 1er grand slam y Yankees vencen a Rockies por 6-1

NUEVA YORK (AP) — El novato George Lombard Jr. se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de los Yankees en conectar un grand slam, y Nueva York venció el miércoles 6-1 a los Rockies de Colorado.

George Lombard Jr., de los Yankees de Nueva York, lanza el bate tras batear un grand slam ante los Rockies de Colorado, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray)
George Lombard Jr., de los Yankees de Nueva York, lanza el bate tras batear un grand slam ante los Rockies de Colorado, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Aaron Judge conectó un sencillo en la tercera entrada para su primer hit desde que regresó, un día antes, recuperado de una costilla rota. Sumó otro imparable en la octava antes de ser reemplazado por un corredor emergente.

Judge se fue de 4-2 y su única intervención en el jardín derecho fue una atrapada a un batazo de Kyle Karros cerca de la línea de foul en la cuarta entrada.

Luis García Jr. pegó un jonrón en la segunda entrada ante el abridor de Colorado Tomoyuki Sugano (12-9), y Cody Bellinger se voló la barda en la octava.

El abridor de Nueva York Will Warren (10-5) ganó su segunda apertura consecutiva, al permitir una carrera y cuatro hits en seis entradas, con una base por bolas y ocho ponches. Ganó aperturas seguidas por primera vez desde periodo comprendido del 12 al 19 de mayo.

Después de una base por bolas a Spencer Jones, Lombard elevó un slider con cuenta de 1-0 a las gradas del jardín derecho para poner el encuentro 5-0. Fue el primer grand slam de Nueva York desde que Ben Rice vació las bases en Baltimore el 21 de septiembre.

También fue el primer grand slam de Nueva York en casa desde el de Bellinger contra los Mets el 18 de mayo de 2025.

Con 21 años y 99 días, Lombard se convirtió en el Yankee más joven en conectar un grand slam desde que Mickey Mantle (20 años, 283 días) lo logró ante Chuck Stobbs de los Medias Blancas en Comiskey Park el 29 de julio de 1952.

Nueva York comenzó el día a cuatro juegos de Tampa Bay, líder del Este de la Liga Americana y se colocó con cuatro de ventaja sobre Boston por el primer comodín de la Liga Americana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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