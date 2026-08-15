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Novato Jeremiyah Love se perderá una semana de prácticas con los Cardinals por tobillo adolorido

TEMPE, Arizona, EE.UU. (AP) — El corredor novato de los Cardinals de Arizona, Jeremiyah Love, no practicará esta semana debido a un dolor en el tobillo.

El corredor de los Cardinals de Arizona Jeremiyah Love se libera del cornerback de los Raiders de Las Vegas Hezekiah Masses el jueves 13 de agosto del 2026. (AP Foto/David Becker)
El corredor de los Cardinals de Arizona Jeremiyah Love se libera del cornerback de los Raiders de Las Vegas Hezekiah Masses el jueves 13 de agosto del 2026. (AP Foto/David Becker) AP

Love —la selección número 3 global procedente de Notre Dame— se lastimó el tobillo durante la victoria de pretemporada de su equipo por 27-14 sobre los Raiders de Las Vegas el jueves. Love impresionó en su debut, al correr para 58 yardas en 11 acarreos.

“Ayer llegó un poco más adolorido de lo que estaba cuando se fue. Estaba de muy buen ánimo, incluso ayer. Lo mantendremos fuera esta semana — que sane”, indicó el entrenador Mike LaFleur el sábado. “Está un poco más adolorido de lo que anticipábamos”.

Los Cardinals sí cuentan con una profundidad considerable en la posición de corredor, con James Conner, Tyler Allgeier, Trey Benson y Bam Knight en el roster. Benson está lidiando con una lesión en la rodilla izquierda, mientras que Conner está regresando de una lesión en el pie que lo obligó a perderse la mayor parte de la temporada pasada.

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FUENTE: AP

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