Novak Djokovic se retira del Abierto de Miami por una lesión en el hombro derecho

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El serbio Novak Djokovic ejecuta una devolución de derecha ante el español Carlos Alcaraz durante la final individual masculina del campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el 1 de febrero de 2026. (Foto AP/Aaron Favila, archivo) AP

Djokovic es seis veces campeón del torneo de Miami y ha sido finalista en ocho ocasiones. Ambas cifras están empatadas con Andre Agassi como récords históricos del torneo en la modalidad individual masculina.

Djokovic, número 3 del mundo, perdió ante Jakub Menšík en la final de Miami del año pasado. Djokovic ganó el torneo en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, además de disputar otra final en 2009.

El cuadro masculino del torneo se dará a conocer el lunes.

Djokovic, ganador de 24 torneos de Grand Slam, jugó la semana pasada en Indian Wells y alcanzó la cuarta ronda en individuales y la segunda ronda en dobles. Llegó a la final del Abierto de Australia a principios de este año, donde perdió ante Carlos Alcaraz.

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FUENTE: AP