americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Novak Djokovic disputará el torneo de Basilea tras aceptar una invitación

BASILEA, Suiza (AP) — Novak Djokovic buscará el título número 103 de su carrera después de recibir el viernes una invitación para el torneo bajo techo de Basilea.

Novak Djokovic besa el trofeo tras proclamarse campeón del Abierto de China, el martes 6 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
Novak Djokovic besa el trofeo tras proclamarse campeón del Abierto de China, el martes 6 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

El dueño de 24 títulos de Grand Slam jugó por última vez en el torneo en 2009. La Gira de la ATP anunció su participación en una publicación en X, junto con las palabras “17 años después ...”.

La actividad en el torneo ATP 500 arranca el 26 de octubre.

El serbio de 39 años se coronó campeón del Abierto de China este mes y necesita un título más para igualar a Roger Federer en la lista histórica. El estadounidense Jimmy Connors lidera con 109 en la era abierta.

La invitación por comodín llega después de que el Six Kings Slam, un torneo de exhibición en Arabia Saudí, se pospusiera hasta finales de diciembre.

Un ataque mortal con misiles alcanzó el aeropuerto internacional de Arabia Saudí en Riad el sábado pasado, mató a 12 personas y dejó más de 300 heridos. Fue el ataque más mortífero en cualquier país árabe del Golfo desde el inicio de la guerra de Irán.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la madre de todas las bombas contra Irán

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

EEUU sanciona al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE CUBA por sus vínculos financieros con entidad iraní

EEUU sanciona al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE CUBA por sus vínculos financieros con entidad iraní

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CUBA: límite de propiedades, cinco años para legalizar y riesgo de perder la casa

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CUBA: límite de propiedades, cinco años para legalizar y riesgo de perder la casa

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter