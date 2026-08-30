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Noruegos hacen fila en iglesias para emotivos homenajes al difunto rey

OSLO, Noruega (AP) — Noruegos de todo el país hicieron fila temprano el domingo frente a catedrales e iglesias para los servicios conmemorativos celebrados por el fallecido rey Harald V, quien murió a los 89 años.

El rey Haakon de Noruega llega para los servicios fúnebres del rey Harald en la iglesia de Asker, Noruega, el 30 de agosto del 2026. (Cornelius Poppe/NTB via AP)
El rey Haakon de Noruega llega para los servicios fúnebres del rey Harald en la iglesia de Asker, Noruega, el 30 de agosto del 2026. (Cornelius Poppe/NTB via AP) AP

“El domingo es diferente. Su Majestad el rey Harald ha muerto. Una familia ha perdido a su esposo, padre, abuelo, suegro”, manifestó el deán Pål Kristian Balstad al abrir el servicio fúnebre en la Catedral de Oslo, informó la emisora pública noruega NRK.

La familia real asistió al servicio en la Iglesia de Asker, al suroeste de Oslo.

Desde la muerte de Harald el viernes por la mañana, decenas de miles de noruegos han expresado su dolor al dejar flores, escribir tarjetas y encender velas frente al palacio real en Oslo, donde el féretro llegó tarde el viernes desde el hospital.

Aún no se ha fijado una fecha para el funeral, pero el país está de luto y algunas personas decidieron posponer celebraciones como bodas y bautizos hasta que haya pasado el periodo de duelo, informó NRK.

El hijo de Harald, quien se convirtió en el nuevo rey Haakon VIII, elogió a Harald el sábado por la noche. Expresó su dolor por la muerte del querido padre y prometió liderar el país con la misma dedicación.

“Lo voy a extrañar. Extrañaré su risa. Su manera afable de tratar a las personas y las situaciones”, afirmó Haakon en su primer discurso como nuevo rey, que fue transmitido en vivo por la televisión pública.

Mientras intentaba contener las lágrimas, juró darlo todo por el país en el futuro como su nuevo rey.

“Eso significa —en el sentido último— estar dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la propia vida, por la libertad y la independencia de Noruega”, declaró Haakon.

El nuevo rey adoptó el lema “Todo por Noruega”, que se remonta a su bisabuelo. Su esposa se convirtió en la reina Mette-Marit, mientras que su hija mayor, Ingrid Alexandra, se convirtió en princesa heredera y sucesora al trono.

Sus tareas en el futuro cercano incluirán reforzar el apoyo a la monarquía tras las controversias por los contactos pasados de su esposa con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y la condena por violación de su hijastro.

La monarquía de Noruega tiene raíces antiguas, que se remontan al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron restaurar la monarquía. Hoy, el papel es en gran medida simbólico, ya que el poder recae en un parlamento elegido, pero la familia real conserva celebridad y un papel en la promoción de la nación en todo el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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