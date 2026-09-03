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Noruega incauta un buque ruso para cobrar laudo arbitral de 4.220 millones a favor de Ucrania

OSLO, Noruega (AP) — Las autoridades noruegas incautaron el miércoles un buque ruso en el archipiélago ártico de Svalbard a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz, como parte de un esfuerzo global para hacer cumplir un laudo arbitral de 4.220 millones de dólares.

ARCHIVO - Las banderas de Noruega (izquierda) y la OTAN, vistas durante las maniobras militares Iron Wolf 2025-I en la zona de entrenamiento de Gaiziunai, Lituania, el 16 de mayo de 2025. (AP Foto/Mindaugas Kulbis, archivo)
ARCHIVO - Las banderas de Noruega (izquierda) y la OTAN, vistas durante las maniobras militares "Iron Wolf 2025-I" en la zona de entrenamiento de Gaiziunai, Lituania, el 16 de mayo de 2025. (AP Foto/Mindaugas Kulbis, archivo) AP

Naftogaz intenta recuperar el multimillonario laudo arbitral derivado de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y de la incautación de activos energéticos ucranianos, incluidos yacimientos de gas y gasoductos.

En 2023, un tribunal arbitral de La Haya ordenó a Rusia pagar 4.220 millones de dólares a la empresa energética estatal ucraniana por incautar ilegalmente sus activos en Crimea.

Tras la negativa de Moscú, Naftogaz ha presentado solicitudes ante tribunales nacionales para obtener órdenes judiciales que permitan incautar activos comerciales rusos.

“Este es otro paso importante hacia el restablecimiento de la justicia por la incautación ilegal por parte de Rusia de los activos de Naftogaz en Crimea. Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional. Seguiremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo”, señaló el director general de Naftogaz, Sergii Fedorenko.

La incautación por parte de Noruega del buque ruso, el Professor Molchanov, se produjo después de una orden del tribunal de distrito de Nord-Troms del 31 de agosto, señaló el gobernador de Svalbard, Lars Fause, en un comunicado.

Tras la incautación, el buque no tiene podrá abandonar su ubicación actual en Barentsburg, Svalbard, añadió.

El buque ruso se utiliza para cruceros comerciales de expedición, incluidos viajes a Svalbard.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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