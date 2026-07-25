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Norris arrebata la pole a Hamilton en el Gran Premio de Hungría

MOGYORÓD, Hungría (AP) — El campeón defensor de la Fórmula 1, Lando Norris, consiguió su primera pole de 2026 al arrebatarle la posición a su compatriota británico Lewis Hamilton por apenas 0,012 de segundo el sábado durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría.

El británico Lando Norris de McLaren celebra al quedar primero en la clasificación al Gran Premio de Hungría el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)
El británico Lando Norris de McLaren celebra al quedar primero en la clasificación al Gran Premio de Hungría el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

Hamilton iba camino a ampliar su récord con la 105.ª pole de su carrera, y la primera en un gran premio desde Hungría en 2023, antes de que Norris se colara para quitársela.

Charles Leclerc saldrá tercero con Ferrari, al lograr una vuelta a 0,238 segundos del ritmo de Norris, en un día complicado para Mercedes.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli saldrá cuarto después de que, al parecer, se viera frenado cuando el Red Bull de Max Verstappen trompeó delante de él; su compañero George Russell terminó séptimo.

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FUENTE: AP

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