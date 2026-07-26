americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Norris acaba sequía con victoria en Hungría y Antonelli amplía liderato del campeonato de la F1

MOGYOROD, Hungría (AP) — Lando Norris puso fin a una espera de ocho meses por una victoria en la Fórmula 1 con un sólido ritmo y una dosis de buena fortuna para ganar el Gran Premio de Hungría el domingo.

El piloto de McLaren Lando Norris cruza la meta para ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Darko Bandic)
El piloto de McLaren Lando Norris cruza la meta para ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

El campeón defensor salía desde la pole, pero perdió el liderato ante Oscar Piastri su compañero de McLaren, al irse de largo en la segunda curva.

Norris recuperó la punta después de que Piastri se viera retrasado por una colisión con Carlos Sainz Jr. mientras doblaba al piloto de Williams, lo que permitió que Norris saliera de boxes por delante de su compañero. A partir de ahí, se encaminó con comodidad hacia la victoria.

“El auto estuvo increíble hoy, bien hecho chicos, increíble. Íbamos volando”, dijo Norris. "Es bonito poder por fin hacerlo todo por ustedes. Se siente como si hubiera pasado mucho tiempo”.

Piastri se detuvo después con la caja de cambios rota, lo que allanó el camino para que Max Verstappen terminara segundo, con Kimi Antonelli tercero.

Antonelli amplía su ventaja en la clasificación frente a sus rivales por el título. Lewis Hamilton quedó quinto tras una penalización por exceso de velocidad en boxes y George Russell llegó séptimo después de estar a punto de quedar parado al inicio.

Norris no ganaba una carrera completa de un Gran Premio desde Sao Paulo en noviembre, aunque sí ganó una sprint en Miami en mayo.

Hungría fue la última carrera antes del receso de mitad de temporada. La próxima carrera será el Gran Premio de los Países Bajos el 23 de agosto.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter