Norris acaba sequía con victoria en Hungría y Antonelli amplía liderato del campeonato de la F1

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El piloto de McLaren Lando Norris cruza la meta para ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el domingo 26 de julio de 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

El campeón defensor salía desde la pole, pero perdió el liderato ante Oscar Piastri su compañero de McLaren, al irse de largo en la segunda curva.

Norris recuperó la punta después de que Piastri se viera retrasado por una colisión con Carlos Sainz Jr. mientras doblaba al piloto de Williams, lo que permitió que Norris saliera de boxes por delante de su compañero. A partir de ahí, se encaminó con comodidad hacia la victoria.

“El auto estuvo increíble hoy, bien hecho chicos, increíble. Íbamos volando”, dijo Norris. "Es bonito poder por fin hacerlo todo por ustedes. Se siente como si hubiera pasado mucho tiempo”.

Piastri se detuvo después con la caja de cambios rota, lo que allanó el camino para que Max Verstappen terminara segundo, con Kimi Antonelli tercero.

Antonelli amplía su ventaja en la clasificación frente a sus rivales por el título. Lewis Hamilton quedó quinto tras una penalización por exceso de velocidad en boxes y George Russell llegó séptimo después de estar a punto de quedar parado al inicio.

Norris no ganaba una carrera completa de un Gran Premio desde Sao Paulo en noviembre, aunque sí ganó una sprint en Miami en mayo.

Hungría fue la última carrera antes del receso de mitad de temporada. La próxima carrera será el Gran Premio de los Países Bajos el 23 de agosto. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP