americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nolan Arenado conecta su 8vo grand slam y los Diamondbacks aplastan 9-0 a Rockies

PHOENIX (AP) — Nolan Arenado conectó un grand slam en la primera entrada contra su antiguo equipo, Michael Soroka tuvo un regreso exitoso al montículo y los Diamondbacks de Arizona se despegaron con una gran ventaja temprana para imponerse 9-0 a los Rockies de Colorado la noche del lunes.

Nolan Arenado, derecha, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Tyler Locklear y Lars Nootbaar (21) después de batear un grand slam contra los Rockies de Colorado en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 10 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Nolan Arenado, derecha, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Tyler Locklear y Lars Nootbaar (21) después de batear un grand slam contra los Rockies de Colorado en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 10 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los D-backs (64-56) se colocaron ocho juegos por encima de .500 por primera vez en esta temporada.

Arenado castigó una recta alta en la zona de Gabriel Hughes y la mandó por encima de la barda del jardín izquierdo para su octavo grand slam de por vida y el segundo de la campaña. El ocho veces All-Star disputó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Rockies.

Los D-backs ampliaron su ventaja a 7-0 en la segunda entrada con tres carreras más. Corbin Carroll conectó un doble productor, Ketel Marte impulsó otra carrera con un sencillo y el dominicano Geraldo Perdomo anotó con un lanzamiento descontrolado.

El venezolano Gabriel Moreno y Ryan Waldschmidt conectaron dos imparables cada uno.

Soroka —quien se perdió casi dos meses por una distensión en el glúteo izquierdo— lanzó 4 1/3 entradas en blanco en su regreso. El veterano derecho permitió tres hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro.

Zack Littell (1-0) debutó con los D-backs como relevista y permitió dos hits y dos bases por bolas en 4 2/3 entradas. El derecho de 30 años firmó el lunes después de ser dejado en libertad por los Nacionales de Washington.

La única mancha importante en la victoria de Arizona fue que el campocorto Geraldo Perdomo salió del juego después de la cuarta entrada por molestias en la rodilla izquierda.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro

La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

NYT vincula a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

NYT vincula a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

Cabecilla de la Mafia Cubana aseguró que entregó una lancha a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro

Cabecilla de la "Mafia Cubana" aseguró que entregó una lancha a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

Rusia puede modernizar las termoeléctricas de Cuba, pero pone una condición: Que encuentren con qué pagarnos

Rusia puede modernizar las termoeléctricas de Cuba, pero pone una condición: "Que encuentren con qué pagarnos"

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter