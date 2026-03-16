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Nola abrirá la semifinal del Clásico Mundial por Italia ante Venezuela, no Lorenzen

MIAMI (AP) — Aaron Nola abrirá la semifinal del Clásico Mundial de béisbol del lunes por la noche con Italia ante Venezuela, en lugar de Michael Lorenzen.

El lanzador italiano Aaron Nola ante México en el Clásico Mundial, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
El lanzador italiano Aaron Nola ante México en el Clásico Mundial, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El mánager de Italia Francisco Cervelli hizo el cambio unas horas antes de que su equipo llegara al loanDepot park.

Nola, el derecho de 32 años de los Filis de Filadelfia, se apuntó la victoria en el cierre de la fase de grupos ante México el 11 de marzo. Permitió cuatro hits en cinco entradas en blanco, con cinco ponches y una base por bolas, y realizó 69 lanzamientos.

Keider Montero, derecho de 25 años de los Tigres de Detroit, abrirá por Venezuela.

El ganador del juego enfrentará a Estados Unidos en la final el martes por la noche.

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FUENTE: AP

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