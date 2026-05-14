Noboa dice ante la OEA que Ecuador confronta un "ejército" de 80.000 criminales

Desde Washington Noboa describió que estructuras criminales “se han metido en nuestra sociedad”, permeando la clase política, el Poder Judicial y el sector empresarial que, aseguró, “se han prestado para el lavado de dinero y el narcotráfico”.

Ecuador cuenta con un contingente 37.000 militares y 56.000 policías, precisó el mandatario, pero “sólo las tres organizaciones narcoterroristas más grandes, Lobos, Choneros y Tiguerones, tienen más de 80.000 hombres y mujeres armados”.

Noboa , un empresario millonario que ha proyectado una imagen de mano dura y aplica un polémico plan de seguridad tras declarar al país en estado de conflicto armado interno, ha sido cuestionado por organismos de defensa de derechos humanos .

Desde 2021 Ecuador afronta la expansión de organizaciones criminales vinculadas con cárteles de droga transnacionales que lo han sumido en una de las épocas más violentas de su historia, según datos oficiales.

La presencia de Noboa ante el foro de la OEA es parte de una agenda que cumple desde el miércoles en Estados Unidos y que incluyó la víspera una reunión reservada con el vicepresidente JD Vance.

Noboa no ha cesado de mostrarse como un aliado de Estados Unidos en su lucha contra el narcoterrorismo en la región y se ha entrampado en una guerra política y comercial con su vecina Colombia.

Como parte de su política de seguridad, el gobierno desplegó el jueves 1.300 efectivos militares y policiales en un estratégico puerto de la ciudad costera de Machala para retomar el control de “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grandes del país”, señaló el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Agregó que en la acción por aire, mar y tierra se allanarán más de 1.600 viviendas en busca de drogas, armas y cabecillas criminales.

FUENTE: AP