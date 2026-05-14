americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Noboa dice ante la OEA que Ecuador confronta un "ejército" de 80.000 criminales

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó el jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que su gobierno libra una lucha contra un “ejército” de criminales, pero aseguró que el Estado mantiene el control y llamó al organismo a respaldarlo.

Desde Washington Noboa describió que estructuras criminales “se han metido en nuestra sociedad”, permeando la clase política, el Poder Judicial y el sector empresarial que, aseguró, “se han prestado para el lavado de dinero y el narcotráfico”.

Ecuador cuenta con un contingente 37.000 militares y 56.000 policías, precisó el mandatario, pero “sólo las tres organizaciones narcoterroristas más grandes, Lobos, Choneros y Tiguerones, tienen más de 80.000 hombres y mujeres armados”.

“Es un ejército que se camufla”, afirmó.

Desde 2021 Ecuador afronta la expansión de organizaciones criminales vinculadas con cárteles de droga transnacionales que lo han sumido en una de las épocas más violentas de su historia, según datos oficiales.

La presencia de Noboa ante el foro de la OEA es parte de una agenda que cumple desde el miércoles en Estados Unidos y que incluyó la víspera una reunión reservada con el vicepresidente JD Vance.

Noboa no ha cesado de mostrarse como un aliado de Estados Unidos en su lucha contra el narcoterrorismo en la región y se ha entrampado en una guerra política y comercial con su vecina Colombia.

Como parte de su política de seguridad, el gobierno desplegó el jueves 1.300 efectivos militares y policiales en un estratégico puerto de la ciudad costera de Machala para retomar el control de “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grandes del país”, señaló el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Agregó que en la acción por aire, mar y tierra se allanarán más de 1.600 viviendas en busca de drogas, armas y cabecillas criminales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas
ÚLTIMA HORA

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas

Los índices de las bolsas de Japón, Corea del Sur y Australia se muestran en una pantalla en una sala de la sede del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

Bolsas asiáticas cierran con resultados mixtos mientras inversionistas analizan la cumbre Trump-Xi

🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

¡Corriente y comida!: crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón
ULTIMA HORA

"¡Corriente y comida!": crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter