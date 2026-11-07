Noah Okafor marca como suplente en 97 segundos y Leeds supera a Spurs entre críticas al VAR

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El delantero del Leeds United, Noah Okafor, celebra tras anotar el gol inicial durante un partido de la Liga Premier inglesa de fútbol entre el Leeds United y el Tottenham Hotspur, en Leeds, Inglaterra, el sábado 7 de noviembre de 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA vía AP) AP

Okafor llevaba apenas 97 segundos en el campo cuando adelantó a Leeds en el minuto 79. Un saque de banda fue peinado de cabeza por Dominic Calvert-Lewin y Harry Wilson empujó el balón hacia la trayectoria de Okafor, que definió para marcar.

Fue la primera victoria de Leeds desde una goleada 4-1 sobre Newcastle hace casi dos meses y elevó al equipo al octavo puesto, dos puntos por encima de los Spurs, que buscaban su cuarto triunfo consecutivo después de no haber ganado ninguno de sus primeros seis partidos.

Tottenham considerará que Leeds debió jugar la segunda mitad con 10 hombres tras una dura entrada de Jayden Bogle sobre Mathys Tel en el minuto 34. No fue malintencionada, pero la entrada a destiempo hizo que los tacos de Bogle cayeran sobre el tobillo de apoyo de Tel, dejando al delantero de Tottenham retorciéndose de dolor.

Una larga revisión del VAR por una posible tarjeta roja para Bogle terminó sin que se considerara necesaria ninguna sanción. Tel intentó continuar, pero tuvo que salir unos minutos después.

Más tarde, Arsenal recibe a Hull y buscaba ampliar su ventaja de tres puntos en la cima de la Liga Premier. El Manchester City, segundo clasificado, visita al Nottingham Forest, amenazado por el descenso, y esperaba evitar una tercera derrota consecutiva.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP