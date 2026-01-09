No hay nieve, no hay problema. Pista de plástico formó al mejor esquiador británico

Competidores en el Pendle Ski Club en Clitheroe, Inglaterra, el martes 28 de octubre de 2025. (AP Foto/Jon Super) AP

Es una colina suave, con tres pequeñas inclinaciones al inicio y una sección mayormente plana para la meta. En algunas partes, la hierba sobresale a través del enrejado de plástico que proporciona la superficie áspera y erizada para el recorrido.

Aquí no hay nieve. Después de todo, rara vez hay de eso en Inglaterra.

"Y no creo que lo cambiaríamos por nada del mundo", dice John Holmes, un instructor y voluntario en la instalación. "Es un entorno único, pero es uno en el que puedes tener éxito. Realmente puedes."

Para asombro de muchos de sus rivales que crecieron en países clásicos de deportes de invierno como Suecia, Austria y Noruega, Ryding se ha convertido en el esquiador de eslalon más exitoso de Gran Bretaña después de comenzar en la pintoresca y modesta pista seca de Pendle desde los seis años y continuar bien entrada su adolescencia.

Su currículum incluye ser el único ganador británico en la historia de casi 60 años de la Copa del Mundo de esquí alpino. Esa victoria se produjo en Kitzbuehel, Austria, uno de los circuitos más famosos y desafiantes del mundo.

Ryding tiene ahora 39 años y, en las últimas semanas de su carrera, es un posible contendiente a medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

"La gente conoce mi historia y realmente no puede creer que fuera posible", dijo Ryding a The Associated Press. "Definitivamente ha definido quién soy como esquiador y también me ha dado mucho más crédito que, digamos, si fuera de Austria o de algún lugar así.

“Seré conocido como el tipo que creció en las pistas secas. Nunca se ha hecho antes y espero que siga influyendo en la próxima generación", indicó.

Esquí de verano con ovejas

Gran Bretaña, con su clima templado, difícilmente se destaca como un paraíso para esquiadores. El país tiene un promedio de 13 días de nieve al año, según la Oficina Meteorológica —el servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña.

Hay 67 pistas en el país, según el sitio web del Ski Club, e incluyen solo un puñado de cúpulas de nieve interiores. Las probabilidades, entonces, de que Ryding llegara a la cima del deporte eran bajas cuando se puso un par de esquís por primera vez.

Recuerda llegar a las lecciones con un par de pantalones de chándal y una camiseta de manga larga, y sufrir quemaduras por fricción en la superficie áspera cada vez que caía.

Las sesiones de práctica y las carreras a menudo tenían lugar en cálidos días de verano. Ocasionalmente, eran interrumpidas por ovejas que cruzaban la pista desde campos cercanos en una región designada por el gobierno como "un área de destacada belleza natural."

"Está en un parque nacional, así que las ovejas eran libres de deambular y hacer sus necesidades o lo que fuera en las pistas", recordó Ryding. “Si elegían durante la sesión de entrenamiento que querían cruzar la pista, respetuosamente tenías que darles tiempo”.

Comienzos rápidos

La pista era tan corta que a Ryding le tomaba apenas 12 segundos llegar de la cima al fondo.

Él cree que eso ha ayudado, no obstaculizado, su carrera profesional.

"Cuando estuve por primera vez en la nieve —y todavía hasta el día de hoy— si hay una sección plana o un inicio particularmente plano en una carrera, entonces soy muy, muy rápido en comparación con la mayoría de las otras personas", dijo.

Holmes observó de cerca el progreso de Ryding durante sus años de adolescencia hasta el punto en que pudo enfrentarse a los mejores esquiadores de Europa, todo con la técnica perfeccionada en una pista seca.

"A veces tenemos miembros que se presentan después de haber tenido un par de vacaciones de esquí, se deslizan sobre las cerdas y no tienden a disfrutarlo", dijo. “Pero las personas que comienzan en las cerdas aprenden la técnica de poner peso en el esquí exterior, obtener un buen borde ... dirección y forma de giro. Así que realmente inculca los fundamentos”.

Una inspiración

Es un viaje que ha resultado motivador para los 600 miembros del Pendle Ski Club —en su mayoría jóvenes, pero algunos con 70 años— que vienen para lecciones y carreras semanales.

Al entrar en el pequeño club junto a la pista, hay una gran bandera de la Union Jack colgada en la pared con "Rocket" —el apodo de Ryding— en el medio. Junto a ella hay una foto de Ryding, cuyo dedo apuntado está sobre las palabras: “Tu club de esquí te necesita”.

Cuando Ryding compite en carreras de la Copa del Mundo un domingo por la mañana, los niños se reúnen alrededor del televisor en el club para animarlo.

"Tienes que empezar en algún lugar —él estuvo aquí y ha podido llegar a los Juegos Olímpicos", dijo Jayden Cuttriss, de 16 años, quien hablaba en una noche de carreras en el club que tuvo lugar bajo una lluvia torrencial pero sin quejas de los jóvenes involucrados. “Demuestra que es posible para cualquiera”.

Jonathan Fenton, el alumno más viejo del club con 77 años, dijo sobre Ryding: “Es el mejor esquiador británico que hemos tenido. Una inspiración para todos”.

La última oportunidad de Ryding

Ryding se retirará al final de la temporada, por lo que estos serán sus quintos y últimos Juegos Olímpicos.

Cuando compita en el eslalon en Bormio el 16 de febrero, intentará mejorar su mejor resultado individual en los Juegos Olímpicos —un noveno lugar en 2018— y ganar la primera medalla del país en esquí alpino. Alain Baxter ganó el bronce en el eslalon en 2002, pero fue despojado de la medalla después de dar positivo por dopaje.

Luego, Ryding quiere devolver algo al esquí y ayudar a forjar un camino para un futuro campeón olímpico de Gran Bretaña.

"Nadie lo ha hecho antes desde las pistas secas. En cierto sentido, nadie sabe tan bien como yo lo que se necesita en cada nivel, en cada etapa, para marcar esa diferencia", dijo Ryding.

"Si puedo traer de vuelta el camino que tomé y luego animar a los niños a intentarlo y tratar de crear de alguna manera una estructura financiera que también pueda ayudar, creo que puedo hacer una gran diferencia en esa escena del esquí británico."

