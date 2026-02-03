americateve

Nkunku y Rabiot brillan y AC Milan reduce distancia con Inter tras vencer 3-0 a Bologna

BOLONIA, Italia (AP) — El AC Milan extendió a 22 partidos su racha invicta en la Serie A y mantuvo el asedio sobre el líder Inter de Milán tras llevarse el martes una victoria a domicilio 3-0 ante Bologna, con los franceses Christopher Nkunku y Adrien Rabiot destacándose.

Christopher Nkunku celebra luego de anotar el segundo gol del AC Milan en la victoria 3-0 ante Bologna en la Serie A, el martes 3 de febrero de 2026. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)
Después de un empate 1-1 con la Roma, el AC Milan volvió a la senda de la victoria para acercarse a cinco puntos de su rival de ciudad.

En ausencia de Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador a los 20 minutos con una asistencia de Rabiot. Nkunku facturó el 2-0 de penal tras ser derribado por el portero Federico Ravaglia.

Rabiot sentenció a los 48 48 con un disparo de zurda tras interceptar un saque de banda largo.

Después de 23 partidos, el Milan tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Napoli, tercero en la tabla. Bologna se encuentra en el décimo puesto, a 25 puntos de distancia.

___

FUENTE: AP

