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Nissan y Honda acuerdan colaborar en software para autos

TOKIO (AP) — Los fabricantes japoneses de automóviles Nissan y Honda alcanzaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente piezas informáticas y software para vehículos que entrarán al mercado en el 2029, informaron ambas partes el lunes.

Concesionarios de Honda y Nissan en Carmel, Indiana, el 6 de agosto del 2025. (AP foto/Michael Conroy)
Concesionarios de Honda y Nissan en Carmel, Indiana, el 6 de agosto del 2025. (AP foto/Michael Conroy) AP

En virtud del acuerdo, Nissan, con sede en la ciudad portuaria de Yokohama, y Honda, con sede en Tokio, compartirán piezas estandarizadas en las unidades de control electrónico, así como software.

Nissan y Honda iniciaron conversaciones en 2024 para trabajar juntos en el desarrollo de vehículos eléctricos y tecnología de inteligencia automotriz.

Nissan fabrica los autos eléctricos Leaf y los modelos de lujo Infiniti, mientras que Honda fabrica el sedán Accord, el compacto Civic y la miniván Odyssey.

El acuerdo del lunes no mencionó específicamente los vehículos eléctricos ni nombres de modelos, y se centró en los llamados vehículos definidos por software, que podrían incluir vehículos eléctricos. Estos vehículos tienen funciones y características que pueden actualizarse y controlarse mediante software, en lugar de depender de la mecánica del hardware.

La competencia global en la industria automotriz se intensifica a medida que avanza hacia diversas tecnologías, como la conducción automatizada y las cero emisiones. Cada vehículo empieza a parecerse más a una computadora repleta de piezas electrónicas y software, en lugar de la vieja imagen de los motores que consumen mucha gasolina.

Compartir componentes y colaborar en investigación ayudará a recortar costos y acelerar el desarrollo, además de aportar eficiencia gracias a las economías de escala una vez que los vehículos entren en producción.

Los fabricantes europeos Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Stellantis trabajan juntos en el desarrollo de software para poder compartir el mismo sistema operativo.

Tanto Nissan como Honda quedan opacadas por Toyota Motor Corp., el principal fabricante japonés de automóviles, y trabajar juntos podría ser una ventaja para competir contra Toyota.

Sin embargo, en el pasado se ha mencionado a Toyota como participante en las conversaciones sobre software con Nissan y Honda, aunque no formó parte del anuncio del lunes.

Toyota trabaja en software con otras compañías como Subaru, que forma parte del grupo Toyota, y la empresa de tecnología de conducción autónoma de Estados Unidos Waymo.

Como parte de su alianza estratégica, Nissan y Honda seguirán explorando otras oportunidades de colaboración en una variedad de áreas, incluidas las cero emisiones y la reducción de muertes por accidentes.

Ambas partes subrayaron que el uso de tecnología de inteligencia y electrificación es un enfoque importante para trabajar en conjunto.

“Al reconocer la necesidad de fortalecer la competitividad mediante ciclos de desarrollo más rápidos y una inversión más eficiente, las dos compañías han realizado estudios exhaustivos sobre una posible colaboración en el ámbito del software”, declararon en un comunicado.

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Yuri Kageyama en Threads: https://www.threads.com/@yurikageyama

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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