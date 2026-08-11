Niñas afganas siguen excluidas de la educación, denuncia la UNESCO

La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, señaló que la exclusión de mujeres y niñas de la educación equivale a una grave violación de sus derechos fundamentales.

“Afganistán sigue siendo el único país del mundo donde las niñas y las mujeres tienen prohibido formalmente acceder a la educación secundaria y superior", declaró en una conferencia de prensa por video Hoda Jaberian, coordinadora de programas de la UNESCO para educación en emergencias. "Cinco años no son una interrupción temporal en la educación de un niño, es casi un ciclo completo de educación secundaria”.

Jaberian manifestó: “La UNESCO sigue pidiendo el restablecimiento inmediato e incondicional del derecho de las niñas y las mujeres a la educación secundaria y superior. No es negociable. Es un derecho humano básico y reiteramos que no hay sustituto para esto”.

Los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021, mientras las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se retiraban del país tras dos décadas de guerra.

Poco después, prohibieron a las niñas asistir a las escuelas secundarias y más tarde ampliaron las restricciones a la educación superior, el empleo y otros sectores, lo que en la práctica excluyó a mujeres y niñas de la vida pública.

Los talibanes han mantenido la prohibición e insisten en que el asunto es una cuestión interna pese a los llamamientos de las Naciones Unidas, grupos humanitarios, defensores de los derechos humanos y varios países islámicos.

Jaberian indicó que las restricciones están revirtiendo dos décadas de avances que Afganistán había logrado en educación. Si bien el acceso de las niñas a la escolarización estaba severamente limitado en 2001, para 2021 casi 1 millón de niñas estaban matriculadas en la educación secundaria.

“Afganistán había logrado avances realmente importantes para ampliar el acceso de las niñas a la educación", indicó Jaberian, "pero lamentablemente, gran parte de ese progreso ahora se ha revertido por completo”.

La UNESCO ha estado apoyando la educación en Afganistán mediante la implementación de programas de educación comunitaria, alfabetización y desarrollo de habilidades.

La agencia explicó que las clases de desarrollo de habilidades y alfabetización se realizan en espacios comunitarios, a menudo dentro de las casas de los facilitadores de alfabetización con conocimiento de las autoridades. Añadió que había más de 1.000 facilitadores de alfabetización, la mayoría capacitados por la UNESCO y sus socios.

Mientras la restricción siga vigente, no podemos abandonar a los estudiantes afganos", señaló expresó. "La UNESCO trabaja con las comunidades y con nuestros socios para preservar todas las vías posibles de aprendizaje”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP