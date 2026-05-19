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Nigeria dice que ataques conjuntos con EEUU mataron a 175 combatientes

LAGOS, Nigeria (AP) — Una operación conjunta de Nigeria y Estados Unidos contra el Estado Islámico ha matado a 175 combatientes en los últimos días, informó el ejército nigeriano el martes.

El portavoz militar Samaila Uba señaló en un comunicado que los ataques también destruyeron armas, puestos de control y redes financieras de los milicianos en el noreste del país.

La semana pasada se reportó la muerte del subjefe del capítulo local del grupo, Abu Bakr al-Mainuki; el primer ataque exitoso contra un miliciano de alto rango en más de una década de insurgencia en el país.

El ejército nigeriano informó el martes de la muerte de otro dirigente, Abd-al Wahhab, responsable de coordinar las finanzas y la planificación de ataques y la logística.

El Comando de África de Estados Unidos confirmó los ataques y afirmó que no resultaron heridos soldados de Estados Unidos ni de Nigeria.

Estados Unidos envió tropas a Nigeria en febrero en lo que se consideró un papel mayormente de asesoría y entrenamiento, pero la operación conjunta de los últimos días indica una participación estadounidense más activa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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