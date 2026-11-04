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Nickeil Alexander-Walker lidera a Atlanta en victoria 120-105 sobre los Wizards

WASHINGTON (AP) — Nickeil Alexander-Walker anotó 26 puntos para liderar a los Hawks de Atlanta a una victoria por 120-105 sobre los Wizards de Washington y el exastro escolta de los Hawks Trae Young la noche del miércoles.

Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, dispara sobre Kyshawn George (18), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Terrance Williams)
Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, dispara sobre Kyshawn George (18), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Alexander-Walker encestó seis triples después de haber convertido nueve —igualando la mejor marca de su carrera— en la victoria por 104-102 en Indiana el lunes.

Onyeka Okongwu sumó 14 unidades y 16 rebotes para los Hawks, en su primer partido contra Young, quien terminó con 18 tantos, desde que traspasaron al cuatro veces All-Star a los Wizards en enero.

CJ McCollum y Aaron Wiggins anotaron 15 puntos cada uno para ayudar a Atlanta a compensar la ausencia del alero All-Star Jalen Johnson, quien se perdió su segundo partido consecutivo por un esguince en el tobillo izquierdo.

Anthony Davis registró 26 puntos y 10 rebotes por Washington.

Kyshawn George añadió 25 unidades para los Wizards, que estuvieron abajo durante los últimos tres cuartos.

Atlanta construyó su mayor ventaja del partido, de 16 puntos, en el segundo cuarto con una racha de 13-0.

Asa Newell encestó un palmeo sobre la bocina del primer cuarto, y Zuby Ejiofor anotó dos canastas en transición, lo que llevó al entrenador de los Wizards, Brian Keefe, a pedir un rápido tiempo fuera. Pero el impulso continuó: Kingston Flemings convirtió un tiro en carrera y Wiggins clavó un triple antes de que la bandeja en penetración de Dyson Daniels pusiera el marcador 48-32 con 9:06 por jugarse en la mitad.

Washington se acercó a siete al descanso y recortó la diferencia a cuatro en dos ocasiones en el tercer cuarto, la última con un triple hacia atrás de Young para poner el marcador 83-79.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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