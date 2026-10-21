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Nickeil Alexander-Walker anota 31 y guía a Hawks a triunfo 132-125 sobre Magic en el debut

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Nickeil Alexander-Walker coronó una noche de 31 puntos con un par de triples, Dyson Daniels y Jalen Johnson terminaron con 20 unidades cada uno, y los Hawks de Atlanta vencieron el miércoles 132-125 al Magic de Orlando en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Kingston Flemings, base de los Hawks de Atlanta, envía un pase frente a Jase Richardson (11) y Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, el miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/John Raoux)
Kingston Flemings, base de los Hawks de Atlanta, envía un pase frente a Jase Richardson (11) y Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, el miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/John Raoux) AP

Paolo Banchero anotó 35 puntos y repartió 10 asistencias por el Magic, que ha perdido seis duelos seguidos ante los Hawks. Atlanta también arruinó el debut del entrenador Sean Sweeney con Orlando.

Alexander-Walker encestó un triple antes de hacer un gesto de silencio hacia el público del Kia Center y luego clavó un tiro de casi siete metros que le dio a Atlanta una ventaja de 128-123 con 51 segundos por jugar.

Franz Wagner y Wendell Carter Jr. aportaron 22 puntos cada uno por Orlando.

Johnson pareció condenado a la expulsión por faltas con 4:27 minutos restantes cuando los árbitros le señalaron una falta ofensiva tras un codazo en el rostro de Desmond Bane. Sin embargo, el entrenador de Atlanta, Quin Snyder, impugnó con éxito la decisión, y la repetición mostró que Bane cometió el primer contacto ilegal.

Con una ventaja de 120-117 en ese momento, los Hawks no volvieron a estar abajo en el resto del partido.

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